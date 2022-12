İlhan Şeşen

sırı dökülmüş holdeki aynaya baktım dün hatıralar dalga dalga sırlar içinde rengi solmuş fotoğrafları bir bir yaktım dün alev alev her kare parlar içimde *** alev alevsin, dalga dalgasın nerde olsam aklımda biraz sen varsın *** şimdi ben bu şarkıları kime söyleyeyim sen olmayınca benim tadım olmuyor yine yandı ilk ışıklar kime gideyim ayrılık akşamları hep daha fazla kor *** şimdi ben bu şarkıları kime söyleyeyim sen olmayınca benim tadım olmuyor yine yandı ilk ışıklar kime gideyim ayrılık akşamları hep daha fazla kor *** sana yazdığım şarkıları yere yaydım dün satır satır, her hece anlamsız olmuş *** sensiz geçen günlerimi yine saydım dün çıkmaz dediğim her gece sabahı bulmuş *** satır satırsın, parça parçasın nerde olursan ol şarkılarda varsın *** şimdi ben bu şarkıları kime söyleyeyim sen olmayınca benim tadım olmuyor yine yandı ilk ışıklar kime gideyim ayrılık akşamları hep daha fazla kor *** şimdi ben bu şarkıları kime söyleyeyim sen olmayınca benim tadım olmuyor yine yandı ilk ışıklar kime gideyim ayrılık akşamları hep daha fazla kor