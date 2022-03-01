Şimdi Ben Bu Şarkıları Şarkı Sözleri
İlhan Şeşen Şimdi Ben Bu Şarkıları şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen İlhan Şeşen Şimdi Ben Bu Şarkıları şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Şimdi Ben Bu Şarkıları sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
İlhan Şeşen
Şimdi Ben Bu Şarkıları
Tüm Şarkıları
-
sırı dökülmüş holdeki aynaya baktım dün
hatıralar dalga dalga sırlar içinde
rengi solmuş fotoğrafları bir bir yaktım dün
alev alev her kare parlar içimde
***
alev alevsin, dalga dalgasın
nerde olsam aklımda
biraz sen varsın
***
şimdi ben bu şarkıları
kime söyleyeyim
sen olmayınca benim
tadım olmuyor
yine yandı ilk ışıklar
kime gideyim
ayrılık akşamları hep
daha fazla kor
***
şimdi ben bu şarkıları
kime söyleyeyim
sen olmayınca benim
tadım olmuyor
yine yandı ilk ışıklar
kime gideyim
ayrılık akşamları hep
daha fazla kor
***
sana yazdığım şarkıları
yere yaydım dün
satır satır, her hece
anlamsız olmuş
***
sensiz geçen günlerimi
yine saydım dün
çıkmaz dediğim her gece
sabahı bulmuş
***
satır satırsın, parça parçasın
nerde olursan ol şarkılarda varsın
***
şimdi ben bu şarkıları
kime söyleyeyim
sen olmayınca benim
tadım olmuyor
yine yandı ilk ışıklar
kime gideyim
ayrılık akşamları hep
daha fazla kor
***
şimdi ben bu şarkıları
kime söyleyeyim
sen olmayınca benim
tadım olmuyor
yine yandı ilk ışıklar
kime gideyim
ayrılık akşamları hep
daha fazla kor