İlhan Şeşen

Yaprak Misali yaprak misali kaldım yollarda bir rüzgar esse bari aklım firarda *** yaprak misali kaldım yollarda bir rüzgar esse bari aklım firarda *** insanlık hali bu da geçer aşkın melâli oda geçer *** insanlık hali bu da geçer aşkın melâli oda geçer *** yokmuş emsali bir tek yerinin büyülendim de sanki ben hep seninim *** yokmuş emsali bir tek yerinin büyülendim de sanki ben hep seninim *** insanlık hali bu da geçer aşkın melâli oda geçer *** insanlık hali bu da geçer aşkın melâli oda geçer aşkın melâli oda geçer

Bu Gala Daşlı Gala Dağlara çem düşende Bülbüle gam düşende Ruhum bedenden oynar Yanıma sen düşende *** Bu gala daşlı gala Cıngıllı daşlı gala Korkaram yar geç gele Gözlerim yaşlı gala *** Bu gala daşlı gala Cıngıllı daşlı gala Korkaram yar gelmeye Gözlerim yaşlı gala *** Kızıl gül olmayaydı Sararıp solmayaydı Bir ayrılık bir ölüm Hiçbiri olmayaydı *** Bu gala daşlı gala Cıngıllı daşlı gala Korkaram yar geç gele Gözlerim yaşlı gala *** Bu gala daşlı gala Cıngıllı daşlı gala Korkaram yar gelmeye Gözlerim yaşlı gala