×
7/24 Dinle Mobil uygulaması
Uygulamada Aç
DİNLENİYOR...
7/24 Dinle İlk Gözağrım
İlk Gözağrım
ALBÜM

İlk Gözağrım

Erdinç

1998 12 Şarkı 49:14
DİNLE
Şarkı Şarkıcı Süre Paylaş Daha Fazla
01

Herşey Bitecek Bir Gün

Erdinç 04:06
02

Son Gecem

Erdinç 04:51
03

Yangınım

Erdinç 03:24
04

Kaderimin Sarmaşığı

Erdinç 04:12
05

Senin Yüzünden

Erdinç 04:04
06

Boncuk Boncuk

Erdinç 03:44
07

İlk Gözağrım

Erdinç 03:17
08

Sırılsıklam

Erdinç 04:52
09

Yaseminler

Erdinç 04:26
10

Olmasaydı Yalanların

Erdinç 03:37
11

Çalın Sazlar

Erdinç 04:53
12

Boncuk Boncuk (Remix)

Erdinç 03:48
... KAPAT
**
;

Copyright © 2022 724 Dinle. Tüm Hakları Saklıdır.

Ses Hızı 1x
Ses Hızı