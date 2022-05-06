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7/24 Dinle
İlk Gözağrım
ALBÜM
İlk Gözağrım
Erdinç
1998
12 Şarkı
49:14
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Müzik Yapımcısı
Şahin özer
Şarkı
Şarkıcı
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01
Herşey Bitecek Bir Gün
Erdinç
04:06
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Şarkının Kimliği
Söz yazarı:
Erdinç
Besteci:
Erdinç
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02
Son Gecem
Erdinç
04:51
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Şarkının Kimliği
Söz yazarı:
Erdinç
Besteci:
Erdinç
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03
Yangınım
Erdinç
03:24
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Şarkının Kimliği
Söz yazarı:
Kayahan
Besteci:
Erdinç
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04
Kaderimin Sarmaşığı
Erdinç
04:12
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Şarkının Kimliği
Söz yazarı:
Erdinç
Besteci:
Erdinç
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05
Senin Yüzünden
Erdinç
04:04
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Şarkının Kimliği
Söz yazarı:
Erdinç
Besteci:
Erdinç
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06
Boncuk Boncuk
Erdinç
03:44
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Şarkının Kimliği
Söz yazarı:
Erdinç
Besteci:
Erdinç
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07
İlk Gözağrım
Erdinç
03:17
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Şarkının Kimliği
Söz yazarı:
Erdinç
Besteci:
Erdinç
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08
Sırılsıklam
Erdinç
04:52
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Şarkının Kimliği
Söz yazarı:
Naci Eray
Besteci:
Naci Eray
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09
Yaseminler
Erdinç
04:26
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Şarkının Kimliği
Söz yazarı:
Erdinç
Besteci:
Kayahan-Erdinç
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10
Olmasaydı Yalanların
Erdinç
03:37
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Şarkının Kimliği
Söz yazarı:
Erdinç
Besteci:
Erdinç
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11
Çalın Sazlar
Erdinç
04:53
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Şarkının Kimliği
Söz yazarı:
Erdinç
Besteci:
Erdinç
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12
Boncuk Boncuk (Remix)
Erdinç
03:48
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Söz yazarı:
Erdinç
Besteci:
Erdinç
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