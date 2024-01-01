İlke Türkdoğan

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Karlı dağlar karanlığın bastı mı
(Karlı dağlar karanlığın kalktı mı)
Kahpe felek ayrılığın vakti mi
Karlı dağlar ne olur ne olur
Asker ağam gelse yarelerim ey olur ey olur
***
Allah şu askere ömürler vere
Teskeresin alıp geriye döne
Karlı dağlar ne olur ne olur
Asker ağam gelse yarelerim ey olur ey olur
***
Bir bulut kaynıyor Sivas elinden
Ucu telli mektup geldi yarimden
Karlı dağlar ne olur ne olur
Asker ağam gelse yarelerim ey olur ey olur
-
Tozlu yollarına düştüm de geldim
Haramiler kesmiş suyun başını
Yolların bacını verdim de geldim
Bilmem kim silecek gözüm yaşını
***
Kendime kastım Ali
Dağlara küstüm Ali
Dar günde dostum Ali
Kınama hallerimi
Bağlama dillerimi
Açık et yollarımı
***
Zalimin elinden kapına geldim
Kan gölü içinde bunaldım kaldım
Yetiş ya erenler canımdan oldum
Bilmem kim saracak yaralarımı
***
Kendime kastım Ali
Dağlara küstüm Ali
Dar günde dostum Ali
Kınama hallerimi
Bağlama dillerimi
Açık et yollarımı
-
Yayla yollarında yürüyüp gelir
Oy gelin oy gelin oy gelin
Allı şalvarını sürüyüp gelir
Amman amman amman
Ben varmam inekliye
Yoğurdu sinekliye
Allah nasib eylesin
Omuzu tüfekliye
Yayla yollarında biten naneler
Oy gelin oy gelin oy gelin
İnce belli kız doğurmuş anneler
Amman amman amman
Ben varmam oralıya
Orada duralaya
Allah nasip eylesin
Davullu zurnalıya
Yayla yollarında menevşe açmış
Oy gelin oy gelin oy gelin
Sevgilim o güzel dağlara kaçmış
Amman amman amman
Ben varmam inekliye
Yoğurdu sinekliye
Allah nasib eylesin
Omuzu tüfekliye
-
Erzurum çarşı pazar
Leylim aman aman
Leylim aman aman
Leylim aman aman suna yarim
***
İçinde bir kız gezer oy
Nenen ölsün sarı gelin aman
Sarı gelin aman
Sarı gelin aman suna yarim
***
Elinde divit kalem
Leylim aman aman
Leylim aman aman
Leylim aman aman suna yarim
***
Katlime ferman yazar oy
Nenen ölsün sarı gelin aman
Sarı gelin aman
Sarı gelin aman suna yarim
***
Seni vermem ellere
Leylim aman aman
Leylim aman aman
Leylim aman aman suna yarim
***
Nicedir bu canım sağ oy
Nenen ölsün sarı gelin aman
Sarı gelin aman
Sarı gelin aman suna yarim
-
İşte gidiyorum, birşey demeden
Arkamı dönmeden, şikayet etmeden
Hiçbir şey almadan, birşey vermeden
Yol ayrılmış, görmeden, gidiyorum
***
İşte gidiyorum, birşey demeden
Arkamı dönmeden, şikayet etmeden
Hiçbir şey almadan, birşey vermeden
Yol ayrılmış, görmeden, gidiyorum
***
Ne küslük var ne, pişmanlık kalbimde
Yürüyorum sanki, senin yanında
Sesin uzaklaşır, her bir adımda
Ayak izim, kalmadan, gidiyorum
***
Ne küslük var ne, pişmanlık kalbimde
Yürüyorum sanki, senin yanında
Sesin uzaklaşır, her bir adımda
Ayak izim, kalmadan, gidiyorum
***
Gerdiğin tel, kalbimde kırılmadı
Gönülkuşu, şarkıdan yorulmadı
Bana kimse sen, gibi sarılmadı
Işığımız, sönmeden, gidiyorum
***
Gerdiğin tel, kalbimde kırılmadı
Gönülkuşu, şarkıdan yorulmadı
Bana kimse sen, gibi sarılmadı
Işığımız, sönmeden, gidiyorum
-
Siyah saçım dolam dolam
Boynunda gurbanın ola'm
Eğer başka yâr seversen
Bu ellerde nasıl dura'm?
Sivas'ın yollarına
Çıkayım dağlarına
Bırak ben beni vura'm
Ölüm gitmez zoruma, vay
Sivas'ın yollarına
Çıkayım dağlarına
Bırak ben beni vura'm
Ölüm gitmez zoruma, vay
Selvi boylum salın da gel
Bir bakışın ömre bedel
İkimizi ayırdılar
Kör olası zalim kader
Sivas'ın yollarına
Çıkayım dağlarına
Bırak ben beni vura'm
Ölüm gitmez zoruma, vay
Sivas'ın yollarına
Çıkayım dağlarına
Bırak ben beni vura'm
Ölüm gitmez zoruma, vay
Kapanmaz bu gönül yaram
Böyle gider hayli zaman
Yıkılası gurbet elde
Her gün ben sana ağlarım
Sivas'ın yollarına
Çıkayım dağlarına
Bırak ben beni vura'm
Ölüm gitmez zoruma, vay
Sivas'ın yollarına
Çıkayım dağlarına
Bırak ben beni vura'm
Ölüm gitmez zoruma, vay
-
Mevlam gül diyerek
İki göz vermiş iki göz vermiş
Bilmem ağlasam mı
Ağlamasam mı ağlamasam mı
***
Dura dura bir sel oldum erenler
Bilmem çağlasam mı çağlamasam mı
Bilmem çağlasam mı
***
Dura dura bir sel oldum erenler
Dura dura bir sel oldum erenler
Bilmem çağlasam mı çağlamasam mı
***
Milletin sırtından doyan doyana doyan doyana
Bunu gören yürek nasıl dayana nasıl dayana
Yiğit muhtaç olmuş kuru soğana
Bilmem söylesem mi söylemesem mi
Bilmem söylesem mi
***
Yiğit muhtaç olmuş kuru soğana
Yigit muhtaç olmuş kuru soğana
Bilmem söylesem mi söylemesem mi
***
Mahzuni Şerif'im dindir acını dindir acını
Bazen acılardan al ilacını al ilacını
Pir Sultanlar gibi dar ağacını
Bilmem boylasam mı boylamasam mı
Bilmem boylasam mı
***
Pir Sultanlar gibi dar ağacını
Pir Sultanlar gibi dar ağacını
Bilmem boylasam mı boylamasam mı
-
Allı turnam, ne gezersin havada
Allı turnam, ne gezersin havada
Devrildi arabam, kaldım burada
Gülüm gülüm, kırıldı kolum
Tutmuyor elim, turnalar hey
***
Ne onmadık kulumuşsum dünyada
Ne onmadık kulumuşsum dünyada
Akşam oldu, allı turnam, dön geri
Gülüm gülüm, kırıldı kolum
Tutmuyor elim, turnalar hey
***
Ah gülüm gülüm, yâr gülüm gülüm
Kız gülüm gülüm, turnalar hey
***
Allı turnam, bizim ele varırsan
Allı turnam, bizim ele varırsan
Şeker söyle, kaymak söyle, bal söyle
Gülüm gülüm, kırıldı kolum
Tutmuyor elim, turnalar hey
***
Ah gülüm gülüm, yâr gülüm gülüm
Kız gülüm gülüm, turnalar hey
***
Yâr bizi sual eden olursa
Yâr bizi sual eden olursa
Boynu bükük, benzi soluk var, söyle
Gülüm gülüm, kırıldı kolum
Tutmuyor elim, turnalar hey
***
Ah gülüm gülüm, yâr gülüm gülüm
Kız gülüm gülüm, turnalar hey
-
Mevlâm birçok dert vermiş
Beraber derman vermiş
Bu tükenmez derdime
Neden ilâç vermemiş
***
Diley diley diley yâr
Diley diley diley yâr
***
Diley diley yâr
***
Fani şu dünya fani
Alır da vermez yâri
Bu tükenmez derdimi
Tabipler de bilmedi
***
Diley diley diley yâr
Diley diley diley yâr
***
Diley diley yâr
***
Allah'ın verdiği dert
Gün olur gelir geçer
Âşka düşen yürekler
Yanar kül olur geçer
***
Diley diley diley yâr
Diley diley diley yâr
***
Diley diley yâr
-
Yağmur yağar amanın aman
Her dereler kadınım sel alır ey
Yağmur yağar amanın aman
Her dereler kadınım sel alır ey
Gurbete gidenin yarin el alır ey
Gurbete gidenin yarin el alır ey
***
El almazsa amanın aman
Yanar yanar kadınım kül olur ey
El almazsa amanın aman
Yanar yanar kadınım kül olur ey
Amandı Allah aman al başımdan sevdayı
Genç yaşımda aman zindan ettin dünyayı
Amandı Allah aman al başımdan sevdayı
Genç yaşımda aman zindan ettin dünyamı