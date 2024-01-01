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7/24 Dinle Bu Toprağın Sesleri

Bu Toprağın Sesleri Şarkı Sözleri

İlke Türkdoğan Bu Toprağın Sesleri şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen İlke Türkdoğan Bu Toprağın Sesleri şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Bu Toprağın Sesleri sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
İlke Türkdoğan

İlke Türkdoğan

Bu Toprağın Sesleri

  • Dağlara Kustum

  • Yayla Yolları

  • Sarı Gelin

  • Iste Gidiyorum

  • Sivasin Yollarına

  • Mevlam Gül Diyerek

  • Asker Ağam

  • Alli Turnam

  • Mevlam Bir Çok Dert Vermiş

  • Yagmur Yagar

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