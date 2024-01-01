İlke Türkdoğan

Yayla Yolları Yayla yollarında yürüyüp gelir Oy gelin oy gelin oy gelin Allı şalvarını sürüyüp gelir Amman amman amman Ben varmam inekliye Yoğurdu sinekliye Allah nasib eylesin Omuzu tüfekliye Yayla yollarında biten naneler Oy gelin oy gelin oy gelin İnce belli kız doğurmuş anneler Amman amman amman Ben varmam oralıya Orada duralaya Allah nasip eylesin Davullu zurnalıya Yayla yollarında menevşe açmış Oy gelin oy gelin oy gelin Sevgilim o güzel dağlara kaçmış Amman amman amman Ben varmam inekliye Yoğurdu sinekliye Allah nasib eylesin Omuzu tüfekliye

Dağlara Kustum Tozlu yollarına düştüm de geldim Haramiler kesmiş suyun başını Yolların bacını verdim de geldim Bilmem kim silecek gözüm yaşını *** Kendime kastım Ali Dağlara küstüm Ali Dar günde dostum Ali Kınama hallerimi Bağlama dillerimi Açık et yollarımı *** Zalimin elinden kapına geldim Kan gölü içinde bunaldım kaldım Yetiş ya erenler canımdan oldum Bilmem kim saracak yaralarımı *** Kendime kastım Ali Dağlara küstüm Ali Dar günde dostum Ali Kınama hallerimi Bağlama dillerimi Açık et yollarımı

Sarı Gelin Erzurum çarşı pazar Leylim aman aman Leylim aman aman Leylim aman aman suna yarim *** İçinde bir kız gezer oy Nenen ölsün sarı gelin aman Sarı gelin aman Sarı gelin aman suna yarim *** Elinde divit kalem Leylim aman aman Leylim aman aman Leylim aman aman suna yarim *** Katlime ferman yazar oy Nenen ölsün sarı gelin aman Sarı gelin aman Sarı gelin aman suna yarim *** Seni vermem ellere Leylim aman aman Leylim aman aman Leylim aman aman suna yarim *** Nicedir bu canım sağ oy Nenen ölsün sarı gelin aman Sarı gelin aman Sarı gelin aman suna yarim

Iste Gidiyorum İşte gidiyorum, birşey demeden Arkamı dönmeden, şikayet etmeden Hiçbir şey almadan, birşey vermeden Yol ayrılmış, görmeden, gidiyorum *** İşte gidiyorum, birşey demeden Arkamı dönmeden, şikayet etmeden Hiçbir şey almadan, birşey vermeden Yol ayrılmış, görmeden, gidiyorum *** Ne küslük var ne, pişmanlık kalbimde Yürüyorum sanki, senin yanında Sesin uzaklaşır, her bir adımda Ayak izim, kalmadan, gidiyorum *** Ne küslük var ne, pişmanlık kalbimde Yürüyorum sanki, senin yanında Sesin uzaklaşır, her bir adımda Ayak izim, kalmadan, gidiyorum *** Gerdiğin tel, kalbimde kırılmadı Gönülkuşu, şarkıdan yorulmadı Bana kimse sen, gibi sarılmadı Işığımız, sönmeden, gidiyorum *** Gerdiğin tel, kalbimde kırılmadı Gönülkuşu, şarkıdan yorulmadı Bana kimse sen, gibi sarılmadı Işığımız, sönmeden, gidiyorum

Sivasin Yollarına Siyah saçım dolam dolam Boynunda gurbanın ola'm Eğer başka yâr seversen Bu ellerde nasıl dura'm? Sivas'ın yollarına Çıkayım dağlarına Bırak ben beni vura'm Ölüm gitmez zoruma, vay Sivas'ın yollarına Çıkayım dağlarına Bırak ben beni vura'm Ölüm gitmez zoruma, vay Selvi boylum salın da gel Bir bakışın ömre bedel İkimizi ayırdılar Kör olası zalim kader Sivas'ın yollarına Çıkayım dağlarına Bırak ben beni vura'm Ölüm gitmez zoruma, vay Sivas'ın yollarına Çıkayım dağlarına Bırak ben beni vura'm Ölüm gitmez zoruma, vay Kapanmaz bu gönül yaram Böyle gider hayli zaman Yıkılası gurbet elde Her gün ben sana ağlarım Sivas'ın yollarına Çıkayım dağlarına Bırak ben beni vura'm Ölüm gitmez zoruma, vay Sivas'ın yollarına Çıkayım dağlarına Bırak ben beni vura'm Ölüm gitmez zoruma, vay

Mevlam Gül Diyerek Mevlam gül diyerek İki göz vermiş iki göz vermiş Bilmem ağlasam mı Ağlamasam mı ağlamasam mı *** Dura dura bir sel oldum erenler Bilmem çağlasam mı çağlamasam mı Bilmem çağlasam mı *** Dura dura bir sel oldum erenler Dura dura bir sel oldum erenler Bilmem çağlasam mı çağlamasam mı *** Milletin sırtından doyan doyana doyan doyana Bunu gören yürek nasıl dayana nasıl dayana Yiğit muhtaç olmuş kuru soğana Bilmem söylesem mi söylemesem mi Bilmem söylesem mi *** Yiğit muhtaç olmuş kuru soğana Yigit muhtaç olmuş kuru soğana Bilmem söylesem mi söylemesem mi *** Mahzuni Şerif'im dindir acını dindir acını Bazen acılardan al ilacını al ilacını Pir Sultanlar gibi dar ağacını Bilmem boylasam mı boylamasam mı Bilmem boylasam mı *** Pir Sultanlar gibi dar ağacını Pir Sultanlar gibi dar ağacını Bilmem boylasam mı boylamasam mı

Asker Ağam Karlı dağlar karanlığın bastı mı (Karlı dağlar karanlığın kalktı mı) Kahpe felek ayrılığın vakti mi Karlı dağlar ne olur ne olur Asker ağam gelse yarelerim ey olur ey olur *** Allah şu askere ömürler vere Teskeresin alıp geriye döne Karlı dağlar ne olur ne olur Asker ağam gelse yarelerim ey olur ey olur *** Bir bulut kaynıyor Sivas elinden Ucu telli mektup geldi yarimden Karlı dağlar ne olur ne olur Asker ağam gelse yarelerim ey olur ey olur

Alli Turnam Allı turnam, ne gezersin havada Allı turnam, ne gezersin havada Devrildi arabam, kaldım burada Gülüm gülüm, kırıldı kolum Tutmuyor elim, turnalar hey *** Ne onmadık kulumuşsum dünyada Ne onmadık kulumuşsum dünyada Akşam oldu, allı turnam, dön geri Gülüm gülüm, kırıldı kolum Tutmuyor elim, turnalar hey *** Ah gülüm gülüm, yâr gülüm gülüm Kız gülüm gülüm, turnalar hey *** Allı turnam, bizim ele varırsan Allı turnam, bizim ele varırsan Şeker söyle, kaymak söyle, bal söyle Gülüm gülüm, kırıldı kolum Tutmuyor elim, turnalar hey *** Ah gülüm gülüm, yâr gülüm gülüm Kız gülüm gülüm, turnalar hey *** Yâr bizi sual eden olursa Yâr bizi sual eden olursa Boynu bükük, benzi soluk var, söyle Gülüm gülüm, kırıldı kolum Tutmuyor elim, turnalar hey *** Ah gülüm gülüm, yâr gülüm gülüm Kız gülüm gülüm, turnalar hey

Mevlam Bir Çok Dert Vermiş Mevlâm birçok dert vermiş Beraber derman vermiş Bu tükenmez derdime Neden ilâç vermemiş *** Diley diley diley yâr Diley diley diley yâr *** Diley diley yâr *** Fani şu dünya fani Alır da vermez yâri Bu tükenmez derdimi Tabipler de bilmedi *** Diley diley diley yâr Diley diley diley yâr *** Diley diley yâr *** Allah'ın verdiği dert Gün olur gelir geçer Âşka düşen yürekler Yanar kül olur geçer *** Diley diley diley yâr Diley diley diley yâr *** Diley diley yâr