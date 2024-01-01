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Cevdet Çagla - Türk Musikisinin Unutulmayan Bestecileri 5
Cevdet Çagla - Türk Musikisinin Unutulmayan Bestecileri 5 Şarkı Sözleri
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İlknur Elbilsin
Cevdet Çagla - Türk Musikisinin Unutulmayan Bestecileri 5
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Bana bir zâlimi Leylâ diye sevdirdi felek
Çekmek isterdim onun derdini tâ mahşere dek
Tapmışım hüsnüne yıllarca onun bilmeyerek
Geçti bir tâze ömür işte bakın aldanarak
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Bir Dert Gibi Akşam Suların Koynuna İndi
Gönlümde Siyah Gözlerinin Rengi Gezindi
Göklerde Sönen Yıldıza Matem Ne Derindi
Gönlümde Siyah Gözlerinin Rengi Gezindi
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Baharda bu yıl bir melal var hüzün gibi
Bülbülde ses gülde renk açmaz olmuş, neden?
Gönülde sarı bir hicran var yüzün gibi,
Bülbülde ses gülde renk açmaz olmuş, neden?
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Seni coşkun suların koynuna mehtap alamaz
Bana yaklaş deli gönlüm yine sensiz olamaz
Yüreğim her seferinden daha sevdâlı bu yaz
Ne çıkar saçlarının kırları artmışsa biraz
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Bak bahta da ikbâle de nûr indi Hatay’da
Körfezde sabâh etti o ay yüzlü de ay’da
Sen söyle güzel çalma fer kalmadı yayda
Körfezde sabâh etti o ay yüzlü de ay’da
***
Dünyâdaki cennet ne imiş görmeğe gel sen
Kanmaz gönül al tad çiçeğinden, peteğinden
Çıkmış kuma öpsem diye ummân eteğinden
Körfezde sabâh etti o ay yüzlü de ay’da