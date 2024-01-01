İlknur Elbilsin

Bana Bir Zalimi Bana bir zâlimi Leylâ diye sevdirdi felek Çekmek isterdim onun derdini tâ mahşere dek Tapmışım hüsnüne yıllarca onun bilmeyerek Geçti bir tâze ömür işte bakın aldanarak

Bir Derd Gibi Akşam Bir Dert Gibi Akşam Suların Koynuna İndi Gönlümde Siyah Gözlerinin Rengi Gezindi Göklerde Sönen Yıldıza Matem Ne Derindi Gönlümde Siyah Gözlerinin Rengi Gezindi

Baharda Bu Yıl Baharda bu yıl bir melal var hüzün gibi Bülbülde ses gülde renk açmaz olmuş, neden? Gönülde sarı bir hicran var yüzün gibi, Bülbülde ses gülde renk açmaz olmuş, neden?

Seni Coşkun Suların Seni coşkun suların koynuna mehtap alamaz Bana yaklaş deli gönlüm yine sensiz olamaz Yüreğim her seferinden daha sevdâlı bu yaz Ne çıkar saçlarının kırları artmışsa biraz