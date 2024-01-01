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Haci Arif Bey - Türk Musikisinin Unutulmayan Bestecileri 7
Haci Arif Bey - Türk Musikisinin Unutulmayan Bestecileri 7 Şarkı Sözleri
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İlknur Elbilsin
Haci Arif Bey - Türk Musikisinin Unutulmayan Bestecileri 7
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Olmaz ilaç sine-i sad pareme
Olmaz ilaç sine-i sad pareme
Çare bulunmaz bilirim yareme
Çare bulunmaz bilirim yareme
***
Baksa tabiban-ı cihan çareme
Baksa tabiban-ı cihan çareme
Çare bulunmaz bilirim yareme
Çare bulunmaz bilirim yareme
***
Kastediyor tir-i müjen canıma
Kastediyor tir-i müjen canıma
Gözleri en son girecek kanıma
Gözleri en son girecek kanıma
***
Şerhedemem halimi cananıma
Şerhedemem halimi cananıma
Çare bulunmaz bilirim yareme
Çare bulunmaz bilirim yareme
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Kurdu meclis âşıkân meyhânede
Neş’eler var dîde-i mestânede
Aksi hüsnün rû-nüma peymânede
Neş’eler var dîde-i mestânede
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Gözümden gitmiyor bir dem hayâli
Gönülden çıkmanın yok ihtimâli
Hele bir parçacık sarhoşsa hâli
Gözümden çıkmanın yok İhtimâli.
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İltimas etmeye yâre varınız
Kula kul oldum aman kurtarınız
Etsin âzâd beni yâr yalvarınız
Kula kul oldum aman kurtarınız
***
Beni yâr ağlatır niye sorunuz
Ayrıdır şimdi onunla yolumuz
Bu hâl ile ne olacak sonumuz
Kula kul oldum aman kurtarınız
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Gurûb etti güneş dünya karardı
Gül-i bağ-ı emel soldu sarardı
Felek de böyle mâtemler arardı
Gül-i bağ-ı emel soldu sarardı
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Hatırımdan çıkmaz asla ahd-ü peymânın senin
Bin yemin ettin a zâlim yok mu insafın senin
Gönlümü yıktı temelden tiri müjgânın senin
Âşıkı mahveylemek mi lûtfû ihsanın senin
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