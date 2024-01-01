İlknur Enginer

Senedim Mi Var Dilersen, giderim geldiğim gibi Bunca yıl sevdim de, kıymetim mi var? Dilersen, giderim geldiğim gibi Bunca yıl sevdim de, kıymetim mi var? *** Ümitsiz yarınla avutma beni Yarına çıkmaya senedim mi var? Böyle yaşamaya hevesim mi var? Yarına çıkmaya senedim mi var? Böyle yaşamaya hevesim mi var? *** Ne bir kapı açtın yalnızlığıma Ne ümit taşıdın ayrılığıma Ne bir kapı açtın yalnızlığıma Ne ümit taşıdın ayrılığıma *** Ne sen, ne seneler acıdı bana Yarına çıkmaya senedim mi var? Böyle yaşamaya hevesim mi var? Yarına çıkmaya senedim mi var? Böyle yaşamaya hevesim mi var? *** Daralır üstümde, ben ne giyersem Kıskanır kaderim, biraz gülersem Daralır üstümde, ben ne giyersem Kıskanır kaderim, biraz gülersem *** Gidip de ecele randevu versem Yarına çıkmaya senedim mi var? Böyle yaşamaya hevesim mi var? Yarına çıkmaya senedim mi var? Böyle yaşamaya hevesim mi var? *** Ne bir kapı açtın yalnızlığıma Ne ümit taşıdın ayrılığıma Ne bir kapı açtın yalnızlığıma Ne ümit taşıdın ayrılığıma Ne sen, ne seneler acıdı bana Yarına çıkmaya senedim mi var? Böyle yaşamaya hevesim mi var? Yarına çıkmaya senedim mi var? Böyle yaşamaya hevesim mi var? *** Yarına çıkmaya senedim mi var?

Hep O Kışı Hatırlarım Hep o kışı hatırlarım Karlarla yağmıştın Saçlarının arasında eriyene kadar Kaybolana kadar saklanmıştın *** Hep o kışı hatırlarım Çektiğin ağlarla gelmiştin Denizden uzakta yaşanırmış sandın Çok kısa sürdü oysa yaşamın *** Hiç üzülmezdim böyle Baharın geldiğine Ne karlar kaldı yerde Ne bir dalga denizde Yine de kendimi tutamam Hep o kışı hatırlarım

Varsın Olmasın Ayrılamam yaşayamam sensiz demiştin Nerde şimdi o yeminler Bitmeyecek sevgiler Dolsun artık kadehler Üzülmeye değmezler *** Varsın olmasın Sevda böyleyse Kırılan kalpler ise *** Bir bakışta sen kalbime girivermiştin Nerde şimdi o yeminler Bitmeyecek sevgiler Dolsun artık kadehler Üzülmeye değmezler *** Varsın olmasın Sevda böyleyse Kırılan kalpler ise

Merhaba Gözlerim kurşun gibi ağır ağır açıldı bu sabah Merhaba dünya Penceremdeki güvercin, tahta masam, boş şişeler Can dostum çomar, merhaba Tatlı komşu Ayşe teyze, emekli Salih öğretmen Yeni bir gün doğdu, merhaba, dostlar merhaba Yeni bir gün doğdu, merhaba *** Gözlerim kurşun gibi ağır ağır açıldı bu sabah Merhaba dünya *** Hava ayaz mı ayaz, ellerim ceplerimde Bir türkü tutturmuşum, duyuyorsun değil mi? Çalacak bir kapım yok, mutluluğa hasretim Artık sokaklar benim, görüyorsun değil mi? *** Zaman akmıyor sanki, saatler durmuş bugün Sonsuz yalnızlığımda bir tek sen varsın bugün Ya dön bana artık, duyuyor musun beni? Ya çık git dünyamdan, anlıyorsun değil mi? *** Bir resmin kalmış bende, tam ortadan yırtılmış Hani siyah kazaklı, biliyorsun değil mi? Gözlerimden süzülen birkaç damla anıda Senin sıcaklığın var, anlıyorsun değil mi? *** Zaman akmıyor sanki, saatler durmuş bugün Sonsuz yalnızlığımda bir tek sen varsın bugün Ya dön bana artık, duyuyor musun beni? Ya çık git dünyamdan, anlıyorsun değil mi? *** Ya dön bana artık, duyuyor musun beni? Ya çık git dünyamdan, anlıyorsun değil mi? *** Kim demişse iki gönül bir olunca Samanlık seyranmış, bir de bana sorsa El kızı doyar mı çavdar ekmeğiyle Babası büyütmüş baklava, börekle Geriye ne kaldı, bir kuru sevdayla Ne köy olur benden, ne de kasaba *** Gerçekler yaşam gibi Ağır ağır önümden geçiyor Yine de merhaba *** Ne köy olur senden, ne de kasaba Ne köy olur senden, ne de kasaba *** Bir yaşam gerçek gibi Ağır ağır sonuna geliyor, son bir kez merhaba *** Çoktan uçmuş güvercin, tahta masam devrilmiş Can dostum çomar uykuda Tatlı komşu Ayşe teyze, emekli Salih öğretmen Hepinize hepinize elveda, dostlar elveda *** Gözlerim kurşun gibi ağır ağır kapandı bu gece Elveda

Belki Bugün Belki Yarın Belki bugün, belki yarın Beklemekle geçti hayatım Sevgi denen o rüyadan gözyaşlarıyla uyandım Belki bugün, belki yarın Beklemekle geçti hayatım Sevgi denen o rüyadan gözyaşlarıyla uyandım ** Nasıl sevdiğim,nasıl seni İlah oldun sana kaptım Nerdeysen hep orda kal Geleceksen gelme sakın Nerdeysen hep orda kal Geleceksen gelme sakın ** Belki bugün, belki yarın Her şeyi sen,sen yarım bıraktın Yalnız benden aşktan değil Sen kendinden bile kaçtın ** Nasıl sevdiğim,nasıl seni İlah oldun sana kaptım Nerdeysen hep orda kal Geleceksen gelme sakın Nerdeysen hep orda kal Geleceksen gelme sakın