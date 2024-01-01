İlknur Enginer

Seni Yakacaklar Hep adini yazdim sarkilarima Sevgilim sucunu herkes bilecek Bana ettiklerini herkes duyacak Seni Tanri bile affetmeyecek *** Alistim artik ben sensizligine Zarari yok alistim ben hasretine Seni yakacaklar benim yerime Seni Allah bile affetmeyecek *** Ah edip basini duvarlara vur Kahr ol bir kösede bos hayaller kur Kalpsizlerin sonu hep böyle olur Seni Tanri bile affetmeyecek *** Alistim artik ben sensizligine Zarari yok alistim ben hasretine Seni yakacaklar benim yerime Seni Allah bile affetmeyecek

Senedim Mi Var Dilersen, giderim geldiğim gibi Bunca yıl sevdim de, kıymetim mi var? Dilersen, giderim geldiğim gibi Bunca yıl sevdim de, kıymetim mi var? *** Ümitsiz yarınla avutma beni Yarına çıkmaya senedim mi var? Böyle yaşamaya hevesim mi var? Yarına çıkmaya senedim mi var? Böyle yaşamaya hevesim mi var? *** Ne bir kapı açtın yalnızlığıma Ne ümit taşıdın ayrılığıma Ne bir kapı açtın yalnızlığıma Ne ümit taşıdın ayrılığıma *** Ne sen, ne seneler acıdı bana Yarına çıkmaya senedim mi var? Böyle yaşamaya hevesim mi var? Yarına çıkmaya senedim mi var? Böyle yaşamaya hevesim mi var? *** Daralır üstümde, ben ne giyersem Kıskanır kaderim, biraz gülersem Daralır üstümde, ben ne giyersem Kıskanır kaderim, biraz gülersem *** Gidip de ecele randevu versem Yarına çıkmaya senedim mi var? Böyle yaşamaya hevesim mi var? Yarına çıkmaya senedim mi var? Böyle yaşamaya hevesim mi var? *** Ne bir kapı açtın yalnızlığıma Ne ümit taşıdın ayrılığıma Ne bir kapı açtın yalnızlığıma Ne ümit taşıdın ayrılığıma Ne sen, ne seneler acıdı bana Yarına çıkmaya senedim mi var? Böyle yaşamaya hevesim mi var? Yarına çıkmaya senedim mi var? Böyle yaşamaya hevesim mi var? *** Yarına çıkmaya senedim mi var?

Acılar Artık dayanacak gücüm kalmadı, Ne olur tükenin bitin acılar , Söndürün içimde yanan ateşi, Dertlerime bir son verin acılar. *** Yıkmayın dünyamı hayallerimi Kırmayın kalbimi ümitlerimi *** Yok edin kahrımı kederlerimi Haksızlığa bir son verin acılar. *** Yeter artık bitsin bu yalnızlığım Terk edin dünyamı gidin acılar Bu kadar insafsız zalim olmayın Zulmetmeye bir son verin acılar.