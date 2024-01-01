İmbat Şarkı Sözleri
İlknur Enginer İmbat şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen İlknur Enginer İmbat şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan İmbat sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
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Gülmeyecek bu yüzüm
Neden verdin bana, ya Rab?
Gülmeyecek bu yüzüm
Neden verdin bana, ya Rab?
Ya birazcık neşe ver ya beni̇ baştan yarat
Ya birazcık neşe ver ya beni̇ baştan yarat
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Hep terk etti sevdiklerim
Paramparça dünyam benim
Hep terk etti sevdiklerim
Paramparça dünyam benim
***
Baştan yarat ellerimi baştan yarat gözlerimi
Baştan yaz şu kaderimi
Tanrı'm beni̇ baştan yarat
Baştan yarat ellerimi baştan yarat gözlerimi
Baştan yaz şu kaderimi
Tanrı’m beni̇ baştan yarat
***
Hep terk etti̇ sevdiklerim
Paramparça dünyam benim
Hep terk etti̇ sevdiklerim
Paramparça dünyam benim
***
Yaktın bağrımda közleri̇
Dinlettin acı sözleri̇
Yaktın bağrımda közleri̇
Dinlettin acı sözleri̇
Verdin bu ağlar gözleri̇
Ya Rab, beni̇ baştan yarat
***
Verdin bu ağlar gözleri̇
Ya Rab, beni̇ baştan yarat
Sende kaldı dileklerim
Paramparça dünyam benim
Sende kaldı dileklerim
Paramparça dünyam benim
***
Baştan yarat ellerimi baştan yarat gözlerimi
Baştan yaz şu kaderimi
Tanrı'm beni̇ baştan yarat
Baştan yarat ellerimi baştan yarat gözlerimi
Baştan yaz şu kaderimi
Tanrı'm beni̇ baştan yarat
***
Sende kaldı dileklerim
Paramparça dünyam benim
Sende kaldı dileklerim
Paramparça dünyam benim
***
Paramparça dünyam benim paramparça düny
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Dilersen, giderim geldiğim gibi
Bunca yıl sevdim de, kıymetim mi var?
Dilersen, giderim geldiğim gibi
Bunca yıl sevdim de, kıymetim mi var?
***
Ümitsiz yarınla avutma beni
Yarına çıkmaya senedim mi var?
Böyle yaşamaya hevesim mi var?
Yarına çıkmaya senedim mi var?
Böyle yaşamaya hevesim mi var?
***
Ne bir kapı açtın yalnızlığıma
Ne ümit taşıdın ayrılığıma
Ne bir kapı açtın yalnızlığıma
Ne ümit taşıdın ayrılığıma
***
Ne sen, ne seneler acıdı bana
Yarına çıkmaya senedim mi var?
Böyle yaşamaya hevesim mi var?
Yarına çıkmaya senedim mi var?
Böyle yaşamaya hevesim mi var?
***
Daralır üstümde, ben ne giyersem
Kıskanır kaderim, biraz gülersem
Daralır üstümde, ben ne giyersem
Kıskanır kaderim, biraz gülersem
***
Gidip de ecele randevu versem
Yarına çıkmaya senedim mi var?
Böyle yaşamaya hevesim mi var?
Yarına çıkmaya senedim mi var?
Böyle yaşamaya hevesim mi var?
***
Ne bir kapı açtın yalnızlığıma
Ne ümit taşıdın ayrılığıma
Ne bir kapı açtın yalnızlığıma
Ne ümit taşıdın ayrılığıma
Ne sen, ne seneler acıdı bana
Yarına çıkmaya senedim mi var?
Böyle yaşamaya hevesim mi var?
Yarına çıkmaya senedim mi var?
Böyle yaşamaya hevesim mi var?
***
Yarına çıkmaya senedim mi var?
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Hep adini yazdim sarkilarima
Sevgilim sucunu herkes bilecek
Bana ettiklerini herkes duyacak
Seni Tanri bile affetmeyecek
***
Alistim artik ben sensizligine
Zarari yok alistim ben hasretine
Seni yakacaklar benim yerime
Seni Allah bile affetmeyecek
***
Ah edip basini duvarlara vur
Kahr ol bir kösede bos hayaller kur
Kalpsizlerin sonu hep böyle olur
Seni Tanri bile affetmeyecek
***
Alistim artik ben sensizligine
Zarari yok alistim ben hasretine
Seni yakacaklar benim yerime
Seni Allah bile affetmeyecek
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Artık dayanacak gücüm kalmadı,
Ne olur tükenin bitin acılar ,
Söndürün içimde yanan ateşi,
Dertlerime bir son verin acılar.
***
Yıkmayın dünyamı hayallerimi
Kırmayın kalbimi ümitlerimi
***
Yok edin kahrımı kederlerimi
Haksızlığa bir son verin acılar.
***
Yeter artık bitsin bu yalnızlığım
Terk edin dünyamı gidin acılar
Bu kadar insafsız zalim olmayın
Zulmetmeye bir son verin acılar.
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