İlknur Enginer

Tanrım Beni Baştan Yarat Gülmeyecek bu yüzüm Neden verdin bana, ya Rab? Gülmeyecek bu yüzüm Neden verdin bana, ya Rab? Ya birazcık neşe ver ya beni̇ baştan yarat Ya birazcık neşe ver ya beni̇ baştan yarat *** Hep terk etti sevdiklerim Paramparça dünyam benim Hep terk etti sevdiklerim Paramparça dünyam benim *** Baştan yarat ellerimi baştan yarat gözlerimi Baştan yaz şu kaderimi Tanrı'm beni̇ baştan yarat Baştan yarat ellerimi baştan yarat gözlerimi Baştan yaz şu kaderimi Tanrı’m beni̇ baştan yarat *** Hep terk etti̇ sevdiklerim Paramparça dünyam benim Hep terk etti̇ sevdiklerim Paramparça dünyam benim *** Yaktın bağrımda közleri̇ Dinlettin acı sözleri̇ Yaktın bağrımda közleri̇ Dinlettin acı sözleri̇ Verdin bu ağlar gözleri̇ Ya Rab, beni̇ baştan yarat *** Verdin bu ağlar gözleri̇ Ya Rab, beni̇ baştan yarat Sende kaldı dileklerim Paramparça dünyam benim Sende kaldı dileklerim Paramparça dünyam benim *** Baştan yarat ellerimi baştan yarat gözlerimi Baştan yaz şu kaderimi Tanrı'm beni̇ baştan yarat Baştan yarat ellerimi baştan yarat gözlerimi Baştan yaz şu kaderimi Tanrı'm beni̇ baştan yarat *** Sende kaldı dileklerim Paramparça dünyam benim Sende kaldı dileklerim Paramparça dünyam benim *** Paramparça dünyam benim paramparça düny

Senedim Mi Var Dilersen, giderim geldiğim gibi Bunca yıl sevdim de, kıymetim mi var? Dilersen, giderim geldiğim gibi Bunca yıl sevdim de, kıymetim mi var? *** Ümitsiz yarınla avutma beni Yarına çıkmaya senedim mi var? Böyle yaşamaya hevesim mi var? Yarına çıkmaya senedim mi var? Böyle yaşamaya hevesim mi var? *** Ne bir kapı açtın yalnızlığıma Ne ümit taşıdın ayrılığıma Ne bir kapı açtın yalnızlığıma Ne ümit taşıdın ayrılığıma *** Ne sen, ne seneler acıdı bana Yarına çıkmaya senedim mi var? Böyle yaşamaya hevesim mi var? Yarına çıkmaya senedim mi var? Böyle yaşamaya hevesim mi var? *** Daralır üstümde, ben ne giyersem Kıskanır kaderim, biraz gülersem Daralır üstümde, ben ne giyersem Kıskanır kaderim, biraz gülersem *** Gidip de ecele randevu versem Yarına çıkmaya senedim mi var? Böyle yaşamaya hevesim mi var? Yarına çıkmaya senedim mi var? Böyle yaşamaya hevesim mi var? *** Ne bir kapı açtın yalnızlığıma Ne ümit taşıdın ayrılığıma Ne bir kapı açtın yalnızlığıma Ne ümit taşıdın ayrılığıma Ne sen, ne seneler acıdı bana Yarına çıkmaya senedim mi var? Böyle yaşamaya hevesim mi var? Yarına çıkmaya senedim mi var? Böyle yaşamaya hevesim mi var? *** Yarına çıkmaya senedim mi var?

Seni Yakacaklar Hep adini yazdim sarkilarima Sevgilim sucunu herkes bilecek Bana ettiklerini herkes duyacak Seni Tanri bile affetmeyecek *** Alistim artik ben sensizligine Zarari yok alistim ben hasretine Seni yakacaklar benim yerime Seni Allah bile affetmeyecek *** Ah edip basini duvarlara vur Kahr ol bir kösede bos hayaller kur Kalpsizlerin sonu hep böyle olur Seni Tanri bile affetmeyecek *** Alistim artik ben sensizligine Zarari yok alistim ben hasretine Seni yakacaklar benim yerime Seni Allah bile affetmeyecek