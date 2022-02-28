İlyas Yalçıntaş

Yalan Şarkı Sözleri
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Sevdiğim kaçak baharım
Yüzüne boyandı gece
Toprağıma düştü yağmur
Ah süzüle süzüle
***
Ellerin tenimde ateş
Korkular bir adım öte
Dağlarımdan geçti rüzgar
Çığ düşüre düşüre
***
Sen bana şahit
Durdu zaman kalbimle bir
Ah deniz gelgit
Darmadağın yine sahil
***
Geceler aysız arzular arsız
Ne yana yıkılayım
Ona katıksız aç deli yüreğim
Kime yalvarayım
***
Çare sende Allah'ım beni al
Rahata kavuşayım
İnce ince işliyor sevda
Nasıl kurtulayım
***
Sevdiğim kaçak baharım
Yüzüne boyandı gece
Toprağıma düştü yağmur
Ah süzüle süzüle
***
Ellerin tenimde ateş
Korkular bir adım öte
Dağlarımdan geçti rüzgar
Çığ düşüre düşüre
***
Sen bana şahit
Durdu zaman kalbimle bir
Ah deniz gelgit
Darmadağın yine sahil
***
Geceler aysız arzular arsız
Ne yana yıkılayım
Ona katıksız aç deli yüreğim
Kime yalvarayım
***
Çare sende Allah'ım beni al
Rahata kavuşayım
İnce ince işliyor sevda
Nasıl kurtulayım
***
Çare sende Allah'ım beni al
Rahata kavuşayım
İnce ince işliyor sevda
Nasıl kurtulayım
-
Bende aşkın gerçeği var sendeki yalan
***
Harcamışsa hayat bizi
Sözlerim çok mu
Vefasıza kaybettiğim ah
Şu ömür yok mu
Seninle şeytanın farkı
Yalanla yılanın farkı
Hediyem olsun bu şarkı
Günahkarsın sen
Günahkarsın sen
***
Yalan yalan yalan
Sevdiğin yalan
Bende aşkın gerçeği var
Sendeki yalan
***
Yalan yalan yalan
Hayatın yalan
Bende aşkın gerçeği var
Sendeki yalan
***
Sana gösterdiğim sabrın
Kıymeti yok mu
Bir parçacık düzelmeye
Niyetin yok mu
Kaç paraymış yalanın bini
Daha fazla üzme beni
Bitti gitti sildim seni
Günahkarsın sen
Günahkarsın sen
***
Yalan yalan yalan
Sevdiğin yalan
Bende aşkın gerçeği var
Sendeki yalan
***
Yalan yalan yalan
Hayatın yalan
Bende aşkın gerçeği var
Sendeki yalan