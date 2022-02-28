İlyas Yalçıntaş

Sevdiğim kaçak baharım Yüzüne boyandı gece Toprağıma düştü yağmur Ah süzüle süzüle *** Ellerin tenimde ateş Korkular bir adım öte Dağlarımdan geçti rüzgar Çığ düşüre düşüre *** Sen bana şahit Durdu zaman kalbimle bir Ah deniz gelgit Darmadağın yine sahil *** Geceler aysız arzular arsız Ne yana yıkılayım Ona katıksız aç deli yüreğim Kime yalvarayım *** Çare sende Allah'ım beni al Rahata kavuşayım İnce ince işliyor sevda Nasıl kurtulayım *** Sevdiğim kaçak baharım Yüzüne boyandı gece Toprağıma düştü yağmur Ah süzüle süzüle *** Ellerin tenimde ateş Korkular bir adım öte Dağlarımdan geçti rüzgar Çığ düşüre düşüre *** Sen bana şahit Durdu zaman kalbimle bir Ah deniz gelgit Darmadağın yine sahil *** Geceler aysız arzular arsız Ne yana yıkılayım Ona katıksız aç deli yüreğim Kime yalvarayım *** Çare sende Allah'ım beni al Rahata kavuşayım İnce ince işliyor sevda Nasıl kurtulayım *** Çare sende Allah'ım beni al Rahata kavuşayım İnce ince işliyor sevda Nasıl kurtulayım