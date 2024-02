İlyas Yalçıntaş

Geldi son demi bu Ne zehirmiş aşk oyunu Delilik bu sevda Her anına yandım *** Geldi son demi bu Ne zehirmiş aşk oyunu Delilik bu sevda Her anına yandım *** Ah o tenine Neler neler yakılmış gizlice Çoğalmış her adın bende *** Aşk adam seçiyor ne zor geliyor Kalıp yanına git alma beni Zaten uzak vazgeçtim Sen de unut *** Aşk adam seçiyor ne zor geliyor Kalıp yanına git alma beni Zaten uzak vazgeçtim Sen de unut *** Geldi son demi bu Ne zehirmiş aşk oyunu Delilik bu sevda Her anına yandım *** Ah o tenine Neler neler yakılmış gizlice Çoğalmış her adın bende Aşk adam seçiyor ne zor geliyor Kalıp yanına git alma beni Zaten uzak vazgeçtim Sen de unut *** Aşk adam seçiyor ne zor geliyor Kalıp yanına git alma beni Zaten uzak vazgeçtim Sen de unut Aşk adam seçiyor ne zor geliyor Kalıp yanına git alma beni Zaten uzak vazgeçtim Sen de unut