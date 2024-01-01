İlyas Yalçıntaş

Dilberim Sar beni Ben sana kendimi feda etmişim Sev beni Bu canı uğruna heba etmişim Sevgilim, her şeyim Gönlüme taht kuran dilberim Sevdalar aşka doymak için Vuslatlar sana kanmak için Sevdalar aşka doymak için Vuslatlar sana kanmak için Denedim yetmiyor dertlerim bitmiyor Bu sızı dinmiyor Ne doyarım ne kanarım Ben sana dilberim Denedim yetmiyor dertlerim bitmiyor Bu sızı dinmiyor Ne doyarım ne kanarım Ben sana dilberim Vur beni O gözler o kaşlar ne işe yarar Yor beni Feryatlar figanlar beni oyalar Sevgilim, her şeyim Gönlüme taht kuran dilberim Sevdalar aşka doymak için Vuslatlar sana kanmak için Sevdalar aşka doymak için Vuslatlar sana kanmak için Denedim yetmiyor dertlerim bitmiyor Bu sızı dinmiyor Ne doyarım ne kanarım Ben sana dilberim Denedim yetmiyor dertlerim bitmiyor Bu sızı dinmiyor Ne doyarım ne kanarım Ben sana dilberim

Bu Nasıl Veda İnanmak, inanmak istiyorum sana Anlatsana her şeyi baştan Bir daha çok sevsen de gitmelisin Öyle mi, bence sen yalancının birisin Çok sevsen de gitmelisin Öyle mi, bence sen yalancının birisin *** Söylesene sevdam Bu nasıl, bu nasıl veda? Bu nasıl yalan? Sen kaçıncı yalancı ömrümden çalan? *** Söylesene sevdam Bu nasıl, bu nasıl veda? Bu nasıl yalan? Sen kaçıncı yalancı ömrümden çalan? *** İnanmak, inanmak istiyorum sana Anlatsana her şeyi baştan Bir daha çok sevsen de gitmelisin Öyle mi, bence sen yalancının birisin Çok sevsen de gitmelisin Öyle mi, bence sen yalancının birisin *** Söylesene sevdam Bu nasıl, bu nasıl veda? Bu nasıl yalan? Sen kaçıncı yalancı ömrümden çalan? *** Söylesene sevdam Bu nasıl, bu nasıl veda? Bu nasıl yalan? Sen kaçıncı yalancı ömrümden çalan? İnanmak, inanmak istiyordum sana

İncir Bu tuzlu meltem mi böyle, genzimi yakan Yoksa dokundu mu, sarf ettiğin o sözler Çökerken sahile, gece sinsi bir duman Birer birer, uçurumdan atlar hevesler *** Olacak şey miydi, şimdi senin yaptığın Onca işin gücün üzerine, birde bu Geçmiyor boğazımdan, inanır mısın? Sen yokken, ne ekmek nede bir yudum su *** İncirler olana kadar kalsaydın bari Onlarca sözden birini tutsaydın bari Beni böyle habersizce alıp giderken Bavuluna, kalbimi de atsaydın bari *** İncirler olana kadar kalsaydın bari Onlarca sözden birini tutsaydın bari Beni böyle habersizce alıp giderken Bavuluna, kalbimi de atsaydın bari *** Bu tuzlu meltem mi böyle, genzimi yakan Yoksa dokundu mu, sarf ettiğin o sözler Çökerken sahile, gece sinsi bir duman Birer birer, uçurumdan atlar hevesler *** Olacak şey miydi, şimdi senin yaptığın Onca işin gücün üzerine, birde bu Geçmiyor boğazımdan inanır mısın? Sen yokken, ne ekmek nede bir yudum su *** İncirler olana kadar kalsaydın bari Onlarca sözden birini tutsaydın bari Beni böyle habersizce alıp giderken Bavuluna kalbimi de atsaydın bari *** İncirler olana kadar kalsaydın bari Onlarca sözden birini tutsaydın bari Beni böyle habersizce alıp giderken Bavuluna kalbimi de atsaydın bari

İçimdeki Duman Biri vardı çoktan İzi kaldı kalpte Camımın damlasında Duruyormuş orda Sanki bir düşmancasına *** Sevemez misin Aşkı bağlayamaz mı Gönlümün bahçesine Kanadım kırıldı bak Yağmurum ol yağ yüzüme *** Tükendim çok yaraları açan Dağılmıyor içimdeki duman Sen istersen yanalım o zaman Gel artık yok yüreğe dokunan *** Tükendim çok yaraları açan Dağılmıyor içimdeki duman Sen istersen yanalım o zaman Gel artık yok yüreğe dokunan *** Biri vardı çoktan İzi kaldı kalpte Camımın damlasında Duruyormuş orda Sanki bir düşmancasına *** Sevemez misin Aşkı bağlayamaz mı Gönlümün bahçesine Kanadım kırıldı bak Yağmurum ol yağ yüzüme *** Tükendim çok yaraları açan Dağılmıyor içimdeki duman Sen istersen yanalım o zaman Gel artık yok yüreğe dokunan *** Tükendim çok yaraları açan Dağılmıyor içimdeki duman Sen istersen yanalım o zaman Gel artık yok yüreğe dokunan

Olmazsa Olmazımsın Feat. Büşra Periz "Cennettir" dediler, güneşin doğduğunu Cennet bildim seninle, kavuştuğumuzu "Yaşlanmaktır" dediler, dünyanın tadı Yaşlanıyorum seninle aşk gerçek adı *** Çoktan sen yarim, olmazsa olmazımsın Sen iki meleğimin kanatlarısın Hem kâbus nedenim, hem rüyalarımsın Geçmiş yollar gelecek yıllarımın anlamısın *** Derya deniz misali yüreğinde (yüreğinde) İsterim bir damlanın izi kalmasın Gemiler batsa bile bize, dokunmasın Taşlar atılsa bile aşkım dalgalansın (dalgalansın) *** "Sevgini çiçekler gibi, büyüt" dediler Bazen bilmeden kurutsa da gülünü "Sen unut kendini, sen avut" dediler Araya hayat girmeden alır gönlünü *** Çoktan sen yarim, olmazsa olmazımsın Sen iki meleğimin kanatlarısın Hem kâbus nedenim, hem rüyalarımsın Geçmiş yollar gelecek yıllarımın anlamısın *** Derya deniz misali yüreğinde (yüreğinde) İsterim bir damlanın izi kalmasın Gemiler batsa bile bize, dokunmasın Taşlar atılsa bile aşkım dalgalansın (dalgalansın) *** Derya deniz misali yüreğinde İsterim bir damlanın izi kalmasın Gemiler batsa bile bize, dokunmasın Taşlar atılsa bile aşkım dalgalansın (dalgalansın)

Nefes Kelebek kadar ömrümüz var Sevmek lazım, hemen başlayalım Kaybedecek daha neyimiz var Aşk için ne gerekiyorsa hepsi bende var *** Nefes bile almadan Nefes bile almadan Nefes bile almadan seviyorum seni *** Sarmaşıklar gibi sardın kalbimi Değiştirdin kanımı koydun zehrini Örümcek gibi ördün zihnimi Düşündükce daha çok isterim seni *** Nefes bile almadan Nefes bile almadan Nefes bile almadan seviyorum seni *** Nefes bile almadan Nefes bile almadan Nefes bile almadan seviyorum seni *** İçimde dolaşan alkol gibi Sana gitgide sarhoş oluyorum Ruhumu kaybetmiş gibi Sadece senin için yaşıyorum Nefes bile almadan Nefes bile almadan Nefes bile almadan seviyorum seni *** Nefes bile almadan Nefes bile almadan Nefes bile almadan seviyorum seni

Aşk Adam Seçiyor Geldi son demi bu Ne zehirmiş aşk oyunu Delilik bu sevda Her anına yandım *** Geldi son demi bu Ne zehirmiş aşk oyunu Delilik bu sevda Her anına yandım *** Ah o tenine Neler neler yakılmış gizlice Çoğalmış her adın bende *** Aşk adam seçiyor ne zor geliyor Kalıp yanına git alma beni Zaten uzak vazgeçtim Sen de unut *** Aşk adam seçiyor ne zor geliyor Kalıp yanına git alma beni Zaten uzak vazgeçtim Sen de unut *** Geldi son demi bu Ne zehirmiş aşk oyunu Delilik bu sevda Her anına yandım *** Ah o tenine Neler neler yakılmış gizlice Çoğalmış her adın bende Aşk adam seçiyor ne zor geliyor Kalıp yanına git alma beni Zaten uzak vazgeçtim Sen de unut *** Aşk adam seçiyor ne zor geliyor Kalıp yanına git alma beni Zaten uzak vazgeçtim Sen de unut Aşk adam seçiyor ne zor geliyor Kalıp yanına git alma beni Zaten uzak vazgeçtim Sen de unut

Dönebilsen Nerde yitirdiğim o deli rüzgar Hangi şehir ki bu, bu senden kalan Bu ben ben miyim? Ya bu sen misin terk edip giden Düzen tutmamış Yaralar sarmamış zaman Sadece sen *** Hani sevgin dokunur ruhuma Yalan aşklar anlayamaz ama Geceyi vurur yarınlar yine Sen dönebilsen *** Hani sevgin dokunur ruhuma Yalan aşklar anlayamaz ama Geceyi vurur yarınlar yine Sen dönebilsen *** Nerde yitirdiğim o deli rüzgar Hangi şehir ki bu, bu senden kalan Bu ben ben miyim? Ya bu sen misin terk edip giden Düzen tutmamış Yaraları sarmamış zaman Sadece sen *** Hani sevgin dokunur ruhuma Yalan aşklar anlayamaz ama Geceyi vurur yarınlar yine Sen dönebilsen *** Hani sevgin dokunur ruhuma Yalan aşklar anlayamaz ama Geceyi vurur yarınlar yine Sen dönebilsen

Gül Bence Bu aralar durgunum Nedensiz yorgunum Üzgünüm, adını unuttum O yüzden bu kadar mutsuzum Üzgünüm, adını unuttum O yüzden bu kadar mutsuzum Ben giderken sen üzülme Hatalıydım ben sence Ağlanacak şu haline Yana yana gül bence Ben giderken sen üzülme Hatalıydım ben sence Ağlanacak şu haline Yana yana gül bence Bu aralar durgunum Nedensiz yorgunum Üzgünüm, adını unuttum O yüzden bu kadar mutsuzum Üzgünüm, adını unuttum O yüzden bu kadar mutsuzum Ben giderken sen üzülme Hatalıydım ben sence Ağlanacak şu haline Yana yana gül bence Ben giderken sen üzülme Hatalıydım ben sence Ağlanacak şu haline Yana yana gül bence Ben giderken sen üzülme Hatalıydım ben sence Ağlanacak şu haline Yana yana gül bence

Kalbindeyim Asla vazgeçme Darılsan da gitme Kalp bu adamı dağıtır Darılsan da vazgeçme *** Su ol, çiçek ol Önce sarar sonra sol Karış yağmura bir damla doy İçime içime içime *** Susuyorsam bir bildiğim var bildiğim Her yağmur damlasında kederdeyim Gittiğin yollar çok uzak değil ki bana Sen orda ben burda kalbindeyim *** Susuyorsam bir bildiğim var bildiğim Her yağmur damlasında kederdeyim Gittiğin yollar çok uzak değil ki bana Sen orda ben burda kalbindeyim *** Asla vazgeçme Darılsan da gitme *** Su ol, çiçek ol Önce sarar sonra sol Karış yağmura bir damla doy İçime içime içime *** Susuyorsam bir bildiğim var bildiğim Her yağmur damlasında kederdeyim Gittiğin yollar çok uzak değil ki bana Sen orda ben burda kalbindeyim *** Susuyorsam bir bildiğim var bildiğim Her yağmur damlasında kederdeyim Gittiğin yollar çok uzak değil ki bana Sen orda ben burda kalbindeyim

Lavinya Sana gitme demeyeceğim Ama gitme Lavinia Ama gitme Lavinia *** Yalanlar istiyorsan yalanlar söyleyeyim İncinirsin, yine de sen bilirsin Yalanlar istiyorsan yalanlar söyleyeyim İncinirsin, yine de sen bilirsin *** Sana gitme demeyeceğim Sana gitme demeyeceğim Ama gitme Lavinia *** Üşüyorsun ceketimi al Günün en güzel saatleri bunlar Lavinia yanımda kal, yanımda kal *** Sana gitme demeyeceğim Ama gitme Lavinia Adını gizleyeceğim Sen de bilme bilme Lavinia *** Yalanlar istiyorsan yalanlar söyleyeyim İncinirsin, yine de sen bilirsin Yalanlar istiyorsan yalanlar söyleyeyim İncinirsin, yine de sen bilirsin *** Sana gitme demeyeceğim Ama gitme Lavinia

Sadece Senin Olmak İçin Sana olan aşkım hep akan bir su Sen de benim gibi misin söyle Aklımda senden başka hiçbir şey yok Bu günlerde *** Sadece senin aşkın avutur beni Unutturur bana bütün dertleri Şefkatli kollarınla sar beni bu gece İstediğim aslında çok değil İstediğim aslında çok değil *** Sadece senin olmak istedim dünyada Sadece sana ait olmak Aşk denen duyguyu yeniden keşfettim Sadece senin olmak istedim Sadece senin olmak istedim *** Aklında olmak yetmez bu gece Yanında olmak isterim Rüyalarında olmak yetmez bu gece Yatağında olmak isterim Yatağında olmak isterim *** Sadece senin olmak istedim dünyada Sadece sana ait olmak Aşk denen duyguyu yeniden keşfettim Sadece senin olmak istedim Sadece senin olmak istedim

Sadem Yaktığın sönmedi hala Kimseyi sevemiyorum Beni sana kattığın belli değil mi? Sebebi bilemiyorum Aklımda bir tek sen varsın Ben senden istediğimi kimseye diyemiyorum Yormadan sormadan seveceğim seni sadem Gönlüme sarmadan ya buna var mı müsaaden? Hiç durmadan yorulmadan Seni bekleyeceğim zaten Evime düşen bir kaç saç telin olmadan Ya buna var mı müsaaden? Yormadan sormadan seveceğim seni sadem Gönlüme sarmadan ya buna var mı müsaaden? Hiç durmadan yorulmadan Seni bekleyeceğim zaten Evime düşen bir kaç saç telin olmadan Ya buna var mı müsaaden? Yüzümde çizgilerin var Saçımda bembeyaz tenin Hala yapayalnız yattığım farkedilir mi? Sebebi bilemiyorum Aklımda bir tek sen varsın Ben senden istediğimi kimseye diyemiyorum Yormadan sormadan seveceğim seni sadem Gönlüme sarmadan ya buna var mı müsaaden? Hiç durmadan yorulmadan Seni bekleyeceğim zaten Evime düşen bir kaç saç telin olmadan Ya buna var mı müsaaden? Yormadan sormadan seveceğim seni sadem Gönlüme sarmadan ya buna var mı müsaaden? Hiç durmadan yorulmadan Seni bekleyeceğim zaten Evime düşen bir kaç saç telin olmadan Ya buna var mı müsaaden? Hiç durmadan yorulmadan Seni bekleyeceğim zaten Evime düşen bir kaç saç telin olmadan Ya buna var mı müsaaden?

Zor Gelir Gün gelir Seni de bulur ayrılık, zor gelir Ayrılmak sevdalığından Ne oldu Ne bitti anlamadan alır gider Sevgini hiç sormadan Kendi kendime Ağladım gecelerce Unutmadım Gücendim o sözlere Kendi kendime Ağladım gecelerce Unutmadım Gücendim o sözlere Ne senden bana hayır var ne de Benden sana, haydi yoluna Ne senden bana hayır var ne de Benden sana, haydi yoluna Geri dön Hiç kimse sevemez seni benim gibi Kuvvetli Böyle deli, acımadan Ne oldu Ne bitti anlamadan alıp gittin Sevgini hiç sormadan Kendi kendime Ağladım gecelerce Unutmadım Gücendim o sözlere Gün gelir Seni de bulur ayrılık, zor gelir Ayrılmak sevdalığından Ne oldu Ne bitti anlamadan alır gider Sevgini hiç sormadan Kendi kendime Ağladım gecelerce Unutmadım Gücendim o sözlere Kendi kendime Ağladım gecelerce Unutmadım Gücendim o sözlere Ne senden bana hayır var ne de Benden sana, haydi yoluna Ne senden bana hayır var ne de Benden sana, haydi yoluna Geri dön Hiç kimse sevemez seni benim gibi Kuvvetli Böyle deli, acımadan Ne oldu Ne bitti anlamadan alıp gittin Sevgini hiç sormadan Kendi kendime Ağladım gecelerce Unutmadım Gücendim o sözlere