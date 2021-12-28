İlyas Yalçıntaş 7 Mart 1989 tarihinde Erzincan'da dünyaya gelmiştir. Lise eğitimini Küçükçekmece İMKB Anadolu Lisesi'nde tamamladıktan sonra 16 yaşında gitaristlik yaparak müziğe ilk adımını atmıştır. İlerleyen zamanlarda çeşitli mekanlarda sahne almaya başlamıştır. 2014 yılında X Factor Türkiye yarışmasına arkadaşları İskender Külekçi'nin sözlerini yazdığı, bestesini Orçun Karamuk'un yaptığı "İncir" adlı şarkıyla katılmıştır. Şarkı jüri üyelerinin ve dinleyicilerin beğenisini kazanmayı başarmıştır. 2015 yılında Behzat Gerçeker & Enbe Orkestrası ile şarkıyı tekrar düzenlemiş ve Kral Pop ve TTNet Müzik listelerinde birinci sıraya yükselmiştir. Yalçıntaş, 2015 yılında ilk single çalışması olan İncir'i, ikinci single çalışması olan Olmazsa Olmazımsın'ı ve ilk albümü olan Aşk Adam Seçiyor'u piyasaya sürmüştür. İncir adlı single çalışmasında Enbe Orkestrası ile, Olmazsa Olmazımsın adlı single çalışmasında Enbe Orkestrası ve Büşra Periz ile ortak çalışmıştır. 2015 yılında 42. Pantene Altın Kelebek Ödülleri töreninde “En İyi Çıkış Yapan Solist” ödülünün sahibi olmuştur. Şarkıcının, İncir isimli şarkısı 2016 yılında hem 3. En Moda Dergisi Ödülleri kapsamında “Yılın En Çok İstek Alan Şarkısı” hem de Nefes isimli şarkısı “En İyi Cover Şarkı” seçilmiştir. Ardından 2016 yılında ikinci albümü olan İçimdeki Duman'ı yayınlayan Yalçıntaş, 2015 yılında çıkardığı tüm single ve albümleri 2016 yılında çıkardığı İçimdeki Duman adlı albümünde toplamıştır. İçimdeki Duman albümünde yer alan "İncir", "Olmazsa Olmazımsın", "Nefes" ve "İçimdeki Duman" "Bu Nasıl Veda" adlı şarkılara klipler çekmiştir. Mayıs 2018'de, Feride Hilal Akın ile düet yaptığı teklisi Şehrin Yolu'nu müzikseverlerin beğenisine sunmuştur. Şarkının sözü İlyas Yalçıntaş'a, bestesi İlyas Yalçıntaş ve Emre Can Yıldız'a, aittir.