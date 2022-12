İlyas Yalçıntaş

Son yolculuk bu kaybolduğum yer soğuk Bir tek acı kaldıysa gözyaşı Nasıl bir sevgin varsa Bıraktın çöl topraklarda *** Sen gerçeğim, yalansız söylerim Dünya senin, görmediğin her şeyim *** Bomboş evim, sarardı çöl çiçeğim Dünya senin, görmediğin her şeyim Dünya senin, görmediğin her şeyim *** Son yolculuk bu kaybolduğum yer soğuk Bir tek acı kaldıysa gözyaşı Nasıl bir sevgin varsa Bıraktın çöl topraklarda *** Sen gerçeğim, yalansız söylerim Dünya senin, görmediğin her şeyim *** Bomboş evim, sarardı çöl çiçeğim Dünya senin, görmediğin her şeyim Dünya senin, görmediğin her şeyim