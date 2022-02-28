Dünya Senin Şarkı Sözleri
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İlyas Yalçıntaş
Dünya Senin
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Son yolculuk bu kaybolduğum yer soğuk
Bir tek acı kaldıysa gözyaşı
Nasıl bir sevgin varsa
Bıraktın çöl topraklarda
***
Sen gerçeğim, yalansız söylerim
Dünya senin, görmediğin her şeyim
***
Bomboş evim, sarardı çöl çiçeğim
Dünya senin, görmediğin her şeyim
Dünya senin, görmediğin her şeyim
***
Son yolculuk bu kaybolduğum yer soğuk
Bir tek acı kaldıysa gözyaşı
Nasıl bir sevgin varsa
Bıraktın çöl topraklarda
***
Sen gerçeğim, yalansız söylerim
Dünya senin, görmediğin her şeyim
***
Bomboş evim, sarardı çöl çiçeğim
Dünya senin, görmediğin her şeyim
Dünya senin, görmediğin her şeyim