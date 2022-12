İlyas Yalçıntaş

Aşkı bulduğumu sandım sende Aşkı sevdiğini sandım bende Senle ben acıyı sevda sandık Geldik yol sonuna *** Asla aşk her yerde bahar değil Bizde aşk kışlara hep gebe Yar ısıtamadın gönlümü Isıtamadın kalbini bundan fazla *** Anladım alışamadık biz bize Konuşamadık göz göze bundan fazla Farz et kapılıp biz delice aşk seline Farz et yaşadık doyduk güzele Farz et kapılıp biz delice aşk seline Farz et yaşadık doyduk güzele *** Aşkı bulduğumu sandım sende Aşkı sevdiğini sandım bende Senle ben acıyı sevda sandık Geldik yol sonuna *** Asla aşk her yerde bahar değil Bizde aşk kışlara hep gebe Yar ısıtamadın gönlümü Isıtamadın kalbini bundan fazla *** Anladım alışamadık biz bize Konuşamadık göz göze bundan fazla Farz et kapılıp biz delice aşk seline Farz et yaşadık doyduk güzele Farz et kapılıp biz delice aşk seline Farz et yaşadık doyduk güzele *** Aşkı bulduğumu sandım sende Aşkı sevdiğini sandım bende Senle ben acıyı sevda sandık Geldik yol sonuna *** Aşkı bulduğumu sandım sende Aşkı sevdiğini sandım bende Senle ben acıyı sevda sandık Geldik yol sonuna

Teninin kokusu, her an acı veriyor odama Canımın dokusu, sen de yüzünü çevirme bana Yanarım, içime yine dert olur gidişin Saymadım bilerek, aşkımı kaçıncı terk edişin *** Acıları hissetmeyi Bilirim yürek tüketmeyi Sustukça önümde eğilmeyi Kabul et beni yorma diyor *** Başıma bela ediyor, yüreği heba ediyor Her acıya kandı yürek, canıma mı kast ediyor? Yüzümü bu son görüşün, tenimi bu son öpüşün İkimizi son bölüşün, bu da beni mahvediyor *** Başıma bela ediyor, yüreği heba ediyor Her acıya kandı yürek, canıma mı kast ediyor? Yüzümü bu son görüşün, tenimi bu son öpüşün İkimizi son bölüşün, bu da beni mahvediyor *** Teninin kokusu, her an acı veriyor odama Canımın dokusu, sen de yüzünü çevirme bana Yanarım, içime yine dert olur gidişin Saymadım bilerek, aşkımı kaçıncı terk edişin *** Acıları hissetmeyi Bilirim yürek tüketmeyi Sustukça önümde eğilmeyi Kabul et beni yorma diyor *** Başıma bela ediyor, yüreği heba ediyor Her acıya kandı yürek, canıma mı kast ediyor? Yüzümü bu son görüşün, tenimi bu son öpüşün İkimizi son bölüşün, bu da beni mahvediyor *** Başıma bela ediyor, yüreği heba ediyor Her acıya kandı yürek, canıma mı kast ediyor? Yüzümü bu son görüşün, tenimi bu son öpüşün İkimizi son bölüşün, bu da beni mahvediyor *** Başıma bela ediyor, yüreği heba ediyor Her acıya kandı yürek, canıma mı kast ediyor? Yüzümü bu son görüşün, tenimi bu son öpüşün İkimizi son bölüşün, bu da beni mahvediyor *** Başıma bela ediyor, yüreği heba ediyor Her acıya kandı yürek, canıma mı kast ediyor? Yüzümü bu son görüşün