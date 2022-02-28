İlyas Yalçıntaş

Farzet Aşkı bulduğumu sandım sende Aşkı sevdiğini sandım bende Senle ben acıyı sevda sandık Geldik yol sonuna *** Asla aşk her yerde bahar değil Bizde aşk kışlara hep gebe Yar ısıtamadın gönlümü Isıtamadın kalbini bundan fazla *** Anladım alışamadık biz bize Konuşamadık göz göze bundan fazla Farz et kapılıp biz delice aşk seline Farz et yaşadık doyduk güzele Farz et kapılıp biz delice aşk seline Farz et yaşadık doyduk güzele *** Aşkı bulduğumu sandım sende Aşkı sevdiğini sandım bende Senle ben acıyı sevda sandık Geldik yol sonuna *** Asla aşk her yerde bahar değil Bizde aşk kışlara hep gebe Yar ısıtamadın gönlümü Isıtamadın kalbini bundan fazla *** Anladım alışamadık biz bize Konuşamadık göz göze bundan fazla Farz et kapılıp biz delice aşk seline Farz et yaşadık doyduk güzele Farz et kapılıp biz delice aşk seline Farz et yaşadık doyduk güzele *** Aşkı bulduğumu sandım sende Aşkı sevdiğini sandım bende Senle ben acıyı sevda sandık Geldik yol sonuna *** Aşkı bulduğumu sandım sende Aşkı sevdiğini sandım bende Senle ben acıyı sevda sandık Geldik yol sonuna

Başıma Bela Teninin kokusu, her an acı veriyor odama Canımın dokusu, sen de yüzünü çevirme bana Yanarım, içime yine dert olur gidişin Saymadım bilerek, aşkımı kaçıncı terk edişin *** Acıları hissetmeyi Bilirim yürek tüketmeyi Sustukça önümde eğilmeyi Kabul et beni yorma diyor *** Başıma bela ediyor, yüreği heba ediyor Her acıya kandı yürek, canıma mı kast ediyor? Yüzümü bu son görüşün, tenimi bu son öpüşün İkimizi son bölüşün, bu da beni mahvediyor *** Başıma bela ediyor, yüreği heba ediyor Her acıya kandı yürek, canıma mı kast ediyor? Yüzümü bu son görüşün, tenimi bu son öpüşün İkimizi son bölüşün, bu da beni mahvediyor *** Teninin kokusu, her an acı veriyor odama Canımın dokusu, sen de yüzünü çevirme bana Yanarım, içime yine dert olur gidişin Saymadım bilerek, aşkımı kaçıncı terk edişin *** Acıları hissetmeyi Bilirim yürek tüketmeyi Sustukça önümde eğilmeyi Kabul et beni yorma diyor *** Başıma bela ediyor, yüreği heba ediyor Her acıya kandı yürek, canıma mı kast ediyor? Yüzümü bu son görüşün, tenimi bu son öpüşün İkimizi son bölüşün, bu da beni mahvediyor *** Başıma bela ediyor, yüreği heba ediyor Her acıya kandı yürek, canıma mı kast ediyor? Yüzümü bu son görüşün, tenimi bu son öpüşün İkimizi son bölüşün, bu da beni mahvediyor *** Başıma bela ediyor, yüreği heba ediyor Her acıya kandı yürek, canıma mı kast ediyor? Yüzümü bu son görüşün, tenimi bu son öpüşün İkimizi son bölüşün, bu da beni mahvediyor *** Başıma bela ediyor, yüreği heba ediyor Her acıya kandı yürek, canıma mı kast ediyor? Yüzümü bu son görüşün

İki Gözüm İki gözüm anlamadım olanı Bulamadım ayrılığa yalanı Bu ne biçim aşk, tüketir adamı *** Tahminim yok sen gidince Buna kaç gün dayanırım Tabiattan, bu hayattan Daha kaç aşk karalarım *** Seni yorgun bitkin gördüm Yine kimlere bu havalar Sana bir kaç eziyet sundum Seni bu aralar oyalar *** Sonra gidersin Doydum dersin Pişman olacak Sözler etmezsin *** İki gözüm anlamadım olanı Bulamadım ayrılığa yalanı Bu ne biçim aşk, tüketir adamı ah Kader ile kanlı bıçağım *** Hüngür hüngür ağlamadım yüzüne İster inan, ister acı sözüme Köle gibi yıllarımı önüne Serdim, ama söndü ocağım *** Tahminim yok sen gidince Buna kaç gün dayanırım Tabiattan, bu hayattan Daha kaç aşk karalarım *** Seni yorgun, bitkin gördüm Yine kimlere bu havalar Sana bir kaç eziyet sundum Seni bu aralar oyalar *** Sonra gidersin Doydum dersin Pişman olacak Sözler etmezsin *** İki gözüm anlamadım olanı Bulamadım ayrılığa yalanı Bu ne biçim aşk, tüketir adamı ah Kader ile kanlı bıçağım *** Hüngür hüngür ağlamadım yüzüne İster inan, ister acı sözüme Köle gibi yıllarımı önüne Serdim, ama söndü ocağım *** İki gözüm anlamadım olanı Bu ne biçim aşk, tüketir adamı *** Sonra gidersin Doydum dersin Pişman olacak Sözler etmezsin *** İki gözüm anlamadım olanı Bulamadım ayrılığa yalanı Bu ne biçim aşk, tüketir adamı ah Kader ile kanlı bıçağım *** Hüngür hüngür ağlamadım yüzüne İster inan, ister acı sözüme Köle gibi yıllarımı önüne Serdim, ama söndü ocağım *** Serdim, ama söndü ocağım Kader ile kanlı bıçağım