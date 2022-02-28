İlyas Yalçıntaş

Güneş doğdu ama yasta Mevsimi hep hasta Yoksun oralarda *** Bir ses bin yoI olur, anla Kaybedilen aşka Bahçeleri gonca *** Belki affeder bizi Onca hatıra gibi *** Gel be gökyüzüm Kıyıya vurdu aşklarım Ya beni öIdür ya anla Nefesim ol, günahı boynuma *** Gel be gökyüzüm Kıyıya vurdu aşklarım Ya beni öIdür ya anla Nefesim ol, günahı boynuma *** Güneş doğdu ama yasta Mevsimi hep hasta Yoksun oralarda *** Bir ses bin yoI olur, anla Kaybedilen aşka Bahçeleri gonca *** Belki affeder bizi Onca hatıra gibi *** Gel be gökyüzüm Kıyıya vurdu aşklarım Ya beni öIdür ya anla Nefesim ol, günahı boynuma *** Gel be gökyüzüm Kıyıya vurdu aşklarım Ya beni öIdür ya anla Nefesim ol, günahı boynuma