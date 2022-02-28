Gel Be Gökyüzüm Şarkı Sözleri
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İlyas Yalçıntaş
Gel Be Gökyüzüm
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Güneş doğdu ama yasta
Mevsimi hep hasta
Yoksun oralarda
***
Bir ses bin yoI olur, anla
Kaybedilen aşka
Bahçeleri gonca
***
Belki affeder bizi
Onca hatıra gibi
***
Gel be gökyüzüm
Kıyıya vurdu aşklarım
Ya beni öIdür ya anla
Nefesim ol, günahı boynuma
***
Gel be gökyüzüm
Kıyıya vurdu aşklarım
Ya beni öIdür ya anla
Nefesim ol, günahı boynuma
***
Güneş doğdu ama yasta
Mevsimi hep hasta
Yoksun oralarda
***
Bir ses bin yoI olur, anla
Kaybedilen aşka
Bahçeleri gonca
***
Belki affeder bizi
Onca hatıra gibi
***
Gel be gökyüzüm
Kıyıya vurdu aşklarım
Ya beni öIdür ya anla
Nefesim ol, günahı boynuma
***
Gel be gökyüzüm
Kıyıya vurdu aşklarım
Ya beni öIdür ya anla
Nefesim ol, günahı boynuma