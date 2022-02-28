Adı Aşk Şarkı Sözleri
İlyas Yalçıntaş Adı Aşk şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen İlyas Yalçıntaş Adı Aşk şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Adı Aşk sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
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Aşkta derin sulardayım
Sevdim ama kuraktayım
Ayrılığın başındayım
Elden ele tuzaktayım
***
Bile bile yandım, göreni de yok
Zalime kandım, yalanı da çok
***
Seyrettim gözleri, hançermiş sözleri
Derdimle yaz beni, sevdalar hep deli
Çaldıysa sevgi türküleri
Ses ver de duysun o peri
***
Seyrettim gözleri, hançermiş sözleri
Derdimle yaz beni, sevdalar hep deli
Çaldıysa sevgi türküleri
Ses ver de duysun o peri
***
Aşkta derin sulardayım
Sevdim ama kuraktayım
Ayrılığın başındayım
Elden ele tuzaktayım
***
Bile bile yandım, göreni de yok
Zalime kandım, yalanı da çok
***
Seyrettim gözleri, hançermiş sözleri
Derdimle yaz beni, sevdalar hep deli
Çaldıysa sevgi türküleri
Ses ver de duysun o peri
***
Seyrettim gözleri, hançermiş sözleri
Derdimle yaz beni, sevdalar hep beli
Çaldıysa sevgi türküleri
Ses ver de duysun o peri
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