İlyas Yalçıntaş

Aşkta derin sulardayım Sevdim ama kuraktayım Ayrılığın başındayım Elden ele tuzaktayım *** Bile bile yandım, göreni de yok Zalime kandım, yalanı da çok *** Seyrettim gözleri, hançermiş sözleri Derdimle yaz beni, sevdalar hep deli Çaldıysa sevgi türküleri Ses ver de duysun o peri *** Seyrettim gözleri, hançermiş sözleri Derdimle yaz beni, sevdalar hep deli Çaldıysa sevgi türküleri Ses ver de duysun o peri *** Aşkta derin sulardayım Sevdim ama kuraktayım Ayrılığın başındayım Elden ele tuzaktayım *** Bile bile yandım, göreni de yok Zalime kandım, yalanı da çok *** Seyrettim gözleri, hançermiş sözleri Derdimle yaz beni, sevdalar hep deli Çaldıysa sevgi türküleri Ses ver de duysun o peri *** Seyrettim gözleri, hançermiş sözleri Derdimle yaz beni, sevdalar hep beli Çaldıysa sevgi türküleri Ses ver de duysun o peri