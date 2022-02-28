İlyas Yalçıntaş

Biri vardı çoktan İzi kaldı kalpte Camımın damlasında Duruyormuş orda Sanki bir düşmancasına *** Sevemez misin Aşkı bağlayamaz mı Gönlümün bahçesine Kanadım kırıldı bak Yağmurum ol yağ yüzüme *** Tükendim çok yaraları açan Dağılmıyor içimdeki duman Sen istersen yanalım o zaman Gel artık yok yüreğe dokunan *** Tükendim çok yaraları açan Dağılmıyor içimdeki duman Sen istersen yanalım o zaman Gel artık yok yüreğe dokunan *** Biri vardı çoktan İzi kaldı kalpte Camımın damlasında Duruyormuş orda Sanki bir düşmancasına *** Sevemez misin Aşkı bağlayamaz mı Gönlümün bahçesine Kanadım kırıldı bak Yağmurum ol yağ yüzüme *** Tükendim çok yaraları açan Dağılmıyor içimdeki duman Sen istersen yanalım o zaman Gel artık yok yüreğe dokunan *** Tükendim çok yaraları açan Dağılmıyor içimdeki duman Sen istersen yanalım o zaman Gel artık yok yüreğe dokunan