İlyas Yalçıntaş

İçimdeki Duman Biri vardı çoktan İzi kaldı kalpte Camımın damlasında Duruyormuş orda Sanki bir düşmancasına *** Sevemez misin Aşkı bağlayamaz mı Gönlümün bahçesine Kanadım kırıldı bak Yağmurum ol yağ yüzüme *** Tükendim çok yaraları açan Dağılmıyor içimdeki duman Sen istersen yanalım o zaman Gel artık yok yüreğe dokunan *** Tükendim çok yaraları açan Dağılmıyor içimdeki duman Sen istersen yanalım o zaman Gel artık yok yüreğe dokunan *** Biri vardı çoktan İzi kaldı kalpte Camımın damlasında Duruyormuş orda Sanki bir düşmancasına *** Sevemez misin Aşkı bağlayamaz mı Gönlümün bahçesine Kanadım kırıldı bak Yağmurum ol yağ yüzüme *** Tükendim çok yaraları açan Dağılmıyor içimdeki duman Sen istersen yanalım o zaman Gel artık yok yüreğe dokunan *** Tükendim çok yaraları açan Dağılmıyor içimdeki duman Sen istersen yanalım o zaman Gel artık yok yüreğe dokunan

İftira Bir hüküm gibi, bir mühür gibi Damga damga yazgımda Bilmezler seni değişmem delim Değişmem dünyalara *** Bir düğüm gibi iftira ipi İlmik ilmik boynumda Oysaki sana sağdığım delim Girdiler günahıma *** Yetti gayrı, yetti gayrı, Allah *** İftira, iftira, bal gibi de iftira İftira, iftira, bal gibi kuru iftira İftira, iftira, bal gibi de iftira İftira, iftira, bal gibi kuru iftira *** Bir hüküm gibi, bir mühür gibi Damga damga yazgımda Bilmezler seni değişmem delim Değişmem dünyalara *** Bir düğüm gibi iftira ipi İlmik ilmik boynumda Oysaki sana sağdığım delim Girdiler günahıma *** Yetti gayrı, yetti gayrı, Allah *** İftira, iftira, bal gibi de iftira İftira, iftira, bal gibi kuru iftira İftira, iftira, bal gibi de iftira İftira, iftira, bal gibi kuru iftira *** İftira, iftira, bal gibi de iftira İftira, iftira, bal gibi kuru iftira İftira, iftira, bal gibi de iftira İftira, iftira, bal gibi kuru iftira *** İftira, iftira, bal gibi de iftira İftira, iftira, bal gibi kuru iftira

Kıyamam Ne yükseklerde gözüm var Ne para pulda Bir tek sen mühimsin aşk, sen hayatımda Tahammülüm yok gözlerinde Bir damla yaşa, kıyamam *** Ne hasret biter bu yolda Ne sevdam sana Bir tek sen emirsin aşk Emir hayatımda İtirazım yok, ateş bu Değmesin sana, kıyamam *** Sen, başıma gelen en az, en çok hatalarım Ah sen, her şeye rağmen bana sevap günahlarım Sen, geceler boyu buram buram yandığım Ah sen, kokuna hasret uykularla dalaştığım *** Ne yükseklerde gözüm var Ne para pulda Bir tek sen mühimsin aşk, sen hayatımda Tahammülüm yok gözlerinde Bir damla yaşa, kıyamam *** Sen, başıma gelen en az, en çok hatalarım Ah sen, her şeye rağmen bana sevap günahlarım Sen, geceler boyu buram buram yandığım Ah sen, kokuna hasret uykularla dalaştığım *** Sen, başıma gelen en az, en çok hatalarım Ah sen, her şeye rağmen bana sevap günahlarım Sen, geceler boyu buram buram yandığım Ah sen, kokuna hasret uykularla dalaştığım *** Sen, başıma gelen en az, en çok hatalarım Ah sen, her şeye rağmen bana sevap günahlarım Sen, geceler boyu buram buram yandığım Ah sen, kokuna hasret uykularla dalaştığım *** Sen, sen, sen, sen...

Sen Canımsın Her gecenin sabahında hasretinle uyanıp Bu gün yine yok demek bilsen ne acı Kah resmine bakıp, kah anılara dalıp Bu gün yine yalnızım demek ne acı *** Sen canımsın, sen kanımsın Seninle mana bulurum varlığıma Sen canımsın, sen kanımsın Seninle inanırım yaşadığıma *** Sen canımsın, sen kanımsın Seninle mana bulurum varlığıma Sen canımsın, sen kanımsın Seninle inanırım yaşadığıma *** Tertemiz bir sevgiyle inanıp sevdim seni Meğer ne vefasızmış dedirtme ne olur Ruhumu aydınlatan hayatıma ışıksın Hasretinle dünyamı karartma ne olur *** Sen canımsın, sen kanımsın Seninle mana bulurum varlığıma Sen canımsın, sen kanımsın Seninle inanırım yaşadığıma *** Sen canımsın, sen kanımsın Seninle mana bulurum varlığıma Sen canımsın, sen kanımsın Seninle inanırım yaşadığıma *** Sen canımsın, sen kanımsın Seninle mana bulurum varlığıma