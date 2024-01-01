İlyas Yalçıntaş

Bu tuzlu meltem mi böyle, genzimi yakan Yoksa dokundu mu, sarf ettiğin o sözler Çökerken sahile, gece sinsi bir duman Birer birer, uçurumdan atlar hevesler *** Olacak şey miydi, şimdi senin yaptığın Onca işin gücün üzerine, birde bu Geçmiyor boğazımdan, inanır mısın? Sen yokken, ne ekmek nede bir yudum su *** İncirler olana kadar kalsaydın bari Onlarca sözden birini tutsaydın bari Beni böyle habersizce alıp giderken Bavuluna, kalbimi de atsaydın bari *** İncirler olana kadar kalsaydın bari Onlarca sözden birini tutsaydın bari Beni böyle habersizce alıp giderken Bavuluna, kalbimi de atsaydın bari *** Bu tuzlu meltem mi böyle, genzimi yakan Yoksa dokundu mu, sarf ettiğin o sözler Çökerken sahile, gece sinsi bir duman Birer birer, uçurumdan atlar hevesler *** Olacak şey miydi, şimdi senin yaptığın Onca işin gücün üzerine, birde bu Geçmiyor boğazımdan inanır mısın? Sen yokken, ne ekmek nede bir yudum su *** İncirler olana kadar kalsaydın bari Onlarca sözden birini tutsaydın bari Beni böyle habersizce alıp giderken Bavuluna kalbimi de atsaydın bari *** İncirler olana kadar kalsaydın bari Onlarca sözden birini tutsaydın bari Beni böyle habersizce alıp giderken Bavuluna kalbimi de atsaydın bari