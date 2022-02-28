Dönsen Dönerdin Şarkı Sözleri
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İlyas Yalçıntaş
Dönsen Dönerdin
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Bu tuzlu meltem mi böyle, genzimi yakan
Yoksa dokundu mu, sarf ettiğin o sözler
Çökerken sahile, gece sinsi bir duman
Birer birer, uçurumdan atlar hevesler
***
Olacak şey miydi, şimdi senin yaptığın
Onca işin gücün üzerine, birde bu
Geçmiyor boğazımdan, inanır mısın?
Sen yokken, ne ekmek nede bir yudum su
***
İncirler olana kadar kalsaydın bari
Onlarca sözden birini tutsaydın bari
Beni böyle habersizce alıp giderken
Bavuluna, kalbimi de atsaydın bari
***
İncirler olana kadar kalsaydın bari
Onlarca sözden birini tutsaydın bari
Beni böyle habersizce alıp giderken
Bavuluna, kalbimi de atsaydın bari
***
Bu tuzlu meltem mi böyle, genzimi yakan
Yoksa dokundu mu, sarf ettiğin o sözler
Çökerken sahile, gece sinsi bir duman
Birer birer, uçurumdan atlar hevesler
***
Olacak şey miydi, şimdi senin yaptığın
Onca işin gücün üzerine, birde bu
Geçmiyor boğazımdan inanır mısın?
Sen yokken, ne ekmek nede bir yudum su
***
İncirler olana kadar kalsaydın bari
Onlarca sözden birini tutsaydın bari
Beni böyle habersizce alıp giderken
Bavuluna kalbimi de atsaydın bari
***
İncirler olana kadar kalsaydın bari
Onlarca sözden birini tutsaydın bari
Beni böyle habersizce alıp giderken
Bavuluna kalbimi de atsaydın bari
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