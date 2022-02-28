Kalbimin Kapısı Şarkı Sözleri
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İlyas Yalçıntaş
Kalbimin Kapısı
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Kalbimin kapısı, kehribar sarısı
Bir yangının ortası, gel yalnızlığımın telaşı
Düşlerim kararlı, uykum hep yaralı
Bul bir bahane, dön gel acilen
***
Sormaya yok mecalim
Suçuna ortak kalbim
***
Kalk gel, hadi uzatma
Çık gel elinde bir bavulla
Çayın ocakta
Ne olur yorma
***
Kalk gel, hadi uzatma
Çık gel elinde bir bavulla
Çayın ocakta
Ne olur yorma, yorma
***
Kalbimin kapısı, kehribar sarısı
Bir yangının ortası, gel yalnızlığımın telaşı
Düşlerim kararlı, uykum hep yaralı
Bul bir bahane, dön gel acilen
***
Sormaya yok mecalim
Suçuna ortak kalbim
***
Kalk gel, hadi uzatma
Çık gel elinde bir bavulla
Çayın ocakta
Ne olur yorma
***
Kalk gel, hadi uzatma
Çık gel elinde bir bavulla
Çayın ocakta
Ne olur yorma
***
Kalk gel, hadi uzatma
Çık gel elinde bir bavulla
Çayın ocakta
Ne olur yorma
***
Kalk gel, hadi uzatma
Çık gel elinde bir bavulla
Çayın ocakta
Ne olur yorma, yorma
***
Yorma, yorma, yorma