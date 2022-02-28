İlyas Yalçıntaş

Kalbimin kapısı, kehribar sarısı Bir yangının ortası, gel yalnızlığımın telaşı Düşlerim kararlı, uykum hep yaralı Bul bir bahane, dön gel acilen *** Sormaya yok mecalim Suçuna ortak kalbim *** Kalk gel, hadi uzatma Çık gel elinde bir bavulla Çayın ocakta Ne olur yorma *** Kalk gel, hadi uzatma Çık gel elinde bir bavulla Çayın ocakta Ne olur yorma, yorma *** Kalbimin kapısı, kehribar sarısı Bir yangının ortası, gel yalnızlığımın telaşı Düşlerim kararlı, uykum hep yaralı Bul bir bahane, dön gel acilen *** Sormaya yok mecalim Suçuna ortak kalbim *** Kalk gel, hadi uzatma Çık gel elinde bir bavulla Çayın ocakta Ne olur yorma *** Kalk gel, hadi uzatma Çık gel elinde bir bavulla Çayın ocakta Ne olur yorma *** Kalk gel, hadi uzatma Çık gel elinde bir bavulla Çayın ocakta Ne olur yorma *** Kalk gel, hadi uzatma Çık gel elinde bir bavulla Çayın ocakta Ne olur yorma, yorma *** Yorma, yorma, yorma