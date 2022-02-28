Kirli Kadeh Şarkı Sözleri
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İlyas Yalçıntaş
Kirli Kadeh
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Karanlıkmış senin dünyan
Görülmen çok zor, çok zor
Azaltılmış bütün sevgin dokunmak çok zor, çok zor
Bir bilsen kalbim bir bilmece
Vazgeçmem söz verdim bu gece
***
Ben nasıl yandım böyle
Bin kapımı açtım gelsen ne olur
Dans ettim öyle
Ellerimi artık tutsan ne olur
***
Gözlerime söyle, tüm geceye birden sussak da olur
Kirli bir kadehle, her yerime birden dolsan ne olur
***
Gelsen ne olur
***
Karanlıkmış senin dünyan
Görülmen çok zor, çok zor
Azaltılmış bütün sevgin dokunmak çok zor, çok zor
Bir bilsen kalbim bir bilmece
Vazgeçmem söz verdim bu gece
***
Ben nasıl yandım böyle
Bin kapımı açtım gelsen ne olur
Dans ettim öyle
Ellerimi artık tutsan ne olur
***
Gözlerime söyle, tüm geceye birden sussak da olur
Kirli bir kadehle, her yerime birden dolsan ne olur