İlyas Yalçıntaş

Karanlıkmış senin dünyan Görülmen çok zor, çok zor Azaltılmış bütün sevgin dokunmak çok zor, çok zor Bir bilsen kalbim bir bilmece Vazgeçmem söz verdim bu gece *** Ben nasıl yandım böyle Bin kapımı açtım gelsen ne olur Dans ettim öyle Ellerimi artık tutsan ne olur *** Gözlerime söyle, tüm geceye birden sussak da olur Kirli bir kadehle, her yerime birden dolsan ne olur *** Gelsen ne olur *** Karanlıkmış senin dünyan Görülmen çok zor, çok zor Azaltılmış bütün sevgin dokunmak çok zor, çok zor Bir bilsen kalbim bir bilmece Vazgeçmem söz verdim bu gece *** Ben nasıl yandım böyle Bin kapımı açtım gelsen ne olur Dans ettim öyle Ellerimi artık tutsan ne olur *** Gözlerime söyle, tüm geceye birden sussak da olur Kirli bir kadehle, her yerime birden dolsan ne olur