İlyas Yalçıntaş

Lavinya Sana gitme demeyeceğim Ama gitme Lavinia Ama gitme Lavinia *** Yalanlar istiyorsan yalanlar söyleyeyim İncinirsin, yine de sen bilirsin Yalanlar istiyorsan yalanlar söyleyeyim İncinirsin, yine de sen bilirsin *** Sana gitme demeyeceğim Sana gitme demeyeceğim Ama gitme Lavinia *** Üşüyorsun ceketimi al Günün en güzel saatleri bunlar Lavinia yanımda kal, yanımda kal *** Sana gitme demeyeceğim Ama gitme Lavinia Adını gizleyeceğim Sen de bilme bilme Lavinia *** Yalanlar istiyorsan yalanlar söyleyeyim İncinirsin, yine de sen bilirsin Yalanlar istiyorsan yalanlar söyleyeyim İncinirsin, yine de sen bilirsin *** Sana gitme demeyeceğim Ama gitme Lavinia

Sevdim Avucundan aldım Kış günü, yaz ateşini Yüreğini aldım Sevgine daldım Herkes bilsin Ben sana kaldım *** Sevgi bu olsa gerek Sıcaklığını hissetmek Titremek, inan ki üşümek Titremek sevgi demek *** Dalgalar bir adam boyu Su misali kırılır mı? Aşk bu aşk bu aşk Anlayan anlar Fazla derinlere dalma Boğulursun yâr (yek, du, sê) *** Sevdim, sevdim, sevdim Sevdim yâr, sevdim yâr Sevdim yâr, sevdim yâr Sevdim yâr, sevdim yâr *** Sevdim yâr, sevdim yâr Sevdim yâr Sevdim yâr, sevdim yâr *** Avucundan aldım Kış günü, yaz ateşini Yüreğini aldım Sevgine daldım Herkes bilsin Ben sana kaldım *** Sevgi bu olsa gerek Sıcaklığını hissetmek Titremek, inan ki üşümek Titremek, sevgi demek *** Dalgalar bir adam boyu Su misali kırılır mı? Aşk bu aşk bu aşk Anlayan anlar Fazla derinlere dalma Boğulursun yâr (yek, du, sê) *** Sevdim, sevdim, sevdim Sevdim yâr, sevdim yâr Sevdim yâr, sevdim yâr Sevdim yâr, sevdim yâr *** Sevdim, sevdim, sevdim Sevdim yâr, sevdim yâr Sevdim yâr, sevdim yâr Sevdim yâr, sevdim yâr

Göğsümde Uyu Uyu yarim uyu Göğsümde uyu Nefes bile almam Göğsümde uyu Sen benim için Ben senin için Yaratılmışız Seni kocaman Seni kocaman öpüyorum Sen benim için Ben senin için Yaratılmışız Seni kocaman Seni kocaman öpüyorum Yar dur beni dinle ne olur gitme Sana ben aşkımı kalbimi verdim Yar dur beni dinle ne olur gitme Sana ben aşkımı kalbimi verdim Aşkım aşkım ölüme kadar yanındayım Aşkım aşkım ölümden sonra yanındayım *** Uyu yarim uyu Göğsümde uyu Nefes bile almam Göğsümde uyu Sen benim için Ben senin için Yaratılmışız Seni kocaman Seni kocaman öpüyorum Sen benim için Ben senin için Yaratılmışız Seni kocaman Seni kocaman öpüyorum Yar dur beni dinle ne olur gitme Sana ben aşkımı kalbimi verdim Yar dur beni dinle ne olur gitme Sana ben aşkımı kalbimi verdim Aşkım aşkım ölüme kadar yanındayım Aşkım aşkım ölümden sonra yanındayım Biliyor musun seni her an içimde hissediyorum Aşkım

Bilme Gün gelir günler yetmez Son bulur aşkın bitmez Dar gelir etraf bana Sen biter ben biter Gün gelir günler yetmez Son bulur aşkın bitmez Dar gelir etraf bana Sen biter ben biter Zararı hem sana Zararı hem bana Yeter artık yeter Ayrılık seni de yer beni de Zararı hem sana Zararı hem bana Yeter artık yeter Ayrılık seni de yer beni de Bilme yanıp yanmadığımı Sorma sakın ağladığımı Kanma her duyduğuna Unutma unutulmadığını Bilme yanıp yanmadığımı Sorma sakın ağladığımı Kanma her duyduğuna Unutma unutulmadığını *** Gün gelir günler yetmez Son bulur aşkın bitmez Dar gelir etraf bana Sen biter ben biter Gün gelir günler yetmez Son bulur aşkın bitmez Dar gelir etraf bana Sen biter ben biter Zararı hem sana Zararı hem bana Yeter artık yeter Ayrılık seni de yer beni de Zararı hem sana Zararı hem bana Yeter artık yeter Ayrılık seni de yer beni de Bilme yanıp yanmadığımı Sorma sakın ağladığımı Kanma her duyduğuna Unutma unutulmadığını Bilme yanıp yanmadığımı Sorma sakın ağladığımı Kanma her duyduğuna Unutma unutulmadığını Bilme yanıp yanmadığımı Sorma sakın ağladığımı Kanma her duyduğuna Unutma unutulmadığını Bilme

Can Dayanmaz Bir gün öncesi, bir gün sonrası Yanlızlığın tam ortası Yar gitti elden, ellerin oldu Yollar aşk doldu, hüzünle doldu Yar gitti elden, ellerin oldu Yollar aşk doldu, hüzünle doldu *** Can dayanmaz, can dayanmaz Buna ne aşk, yar dayanmaz Can dayanmaz, can dayanmaz Buna ne aşk, yar dayanmaz *** Kaderime vur, o sana vurmasın Son umudum ol, düşman duymasın Haberimi sal bütün aşklara Uzak olsun ikimizden de *** Kaderime vur, o sana vurmasın Son umudum ol, düşman duymasın Haberimi sal bütün aşklara Uzak olsun ikimizden de *** Bir gün öncesi, bir gün sonrası Yanlızlığın tam ortası Yar gitti elden, ellerin oldu Yollar aşk doldu, hüzünle doldu Yar gitti elden, ellerin oldu Yollar aşk doldu, hüzünle doldu *** Can dayanmaz, can dayanmaz Buna ne aşk, yar dayanmaz Can dayanmaz, can dayanmaz Buna ne aşk, yar dayanmaz *** Kaderime vur, o sana vurmasın Son umudum ol, düşman duymasın Haberimi sal bütün aşklara Uzak olsun ikimizden de *** Kaderime vur, o sana vurmasın Son umudum ol, düşman duymasın Haberimi ver bütün aşklara Uzak olsun ikimizden de *** Can dayanmaz Buna ne aşk, ne de yar dayanmaz Dayanmaz

Başka Kapıya Bana kendini kandırdın Farklı gözüküp inandırdın Kim bilir kaç can yaktın Sorumsuzluğun üze dursun Bana kendini kandırdın Farklı gözüküp inandırdın Kim bilir kaç can yaktın Sorumsuzluğun üze dursun Oyununu iyi oyna Oyuncaksız kalma sonra Her gördüğüne asılma Arsızlaşırsın sonra Başka kapıya canım Başka kapıya Senden bana fayda yok Ardına bakma Başka kapıya canım Başka kapıya Senden bana fayda yok Ardına bakma *** Bana kendini kandırdın Farklı gözüküp inandırdın Kim bilir kaç can yaktın Sorumsuzluğun üze dursun Bana kendini kandırdın Farklı gözüküp inandırdın Kim bilir kaç can yaktın Sorumsuzluğun üze dursun Oyununu iyi oyna Oyuncaksız kalma sonra Her gördüğüne asılma Arsızlaşırsın sonra Başka kapıya başka kapıya Senden bana fayda yok Ardına bakma Başka kapıya başka kapıya Senden bana fayda yok Ardına bakma *** Başka kapıya başka kapıya Senden bana fayda yok Ardına bakma Başka kapıya başka kapıya Senden bana fayda yok Ardına bakma Başka kapıya

Gelmezsin Akşam olur penceremde Güneş doğmaz odama yine Karanlığa hapsolmuşum Ağıt yakar yalnızlık yine *** Mutsuzluk sardı beni Umutsuzluk hep peşimde Aylar yıllara vuruyor Sebebini çözmüş değilim Aylar yıllara vuruyor Sebebini çözmüş değilim *** İstesen de, gelemezsin Sevsen de, sevmezsin Yanlışı affetmezsin Sevdiğimi görmezsin *** İstesen de, gelemezsin Sevsen de, sevmezsin Yanlışı affetmezsin Sevdiğimi görmezsin *** Parçalanırım, dağlanırım Pişmanlığıma ağlanırım Son bir defa, son bir defa Yüreğinin en kuytu köşesinde Unutma, ben varım *** Mutsuzluk sardı beni Umutsuzluk hep peşimde Aylar yıllara vuruyor Sebebini çözmüş değilim Aylar yıllara vuruyor Sebebini çözmüş değilim *** İstesen de, gelemezsin Sevsen de, sevmezsin Yanlışı affetmezsin Sevdiğimi görmezsin *** İstesen de, gelemezsin Sevsen de, sevmezsin Yanlışı affetmezsin Sevdiğimi görmezsin *** Parçalanırım, dağlanırım Pişmanlığıma ağlanırım Son bir defa, son bir defa Yüreğinin en kuytu köşesinde Unutma, ben varım *** Bir günün bedeli 1000 yıla bedel Sevginin değeri bir ömre bedel Ömrümün değeri sana bedel *** İstesen de, gelemezsin Sevsen de, sevmezsin Yanlışı affetmezsin Sevdiğimi görmezsin

Zalim Kızı Zalim kızı sen Terk etme beni Boşa bırakıpta Ayar etme beni Zalim kızı sen Terk etme beni Boşa bırakıpta Ayar etme beni Çıldırmamak elde değil İsyan bu haykırış değil Seni gidi zalim kızı Boşa terk etme beni Seni gidi hain kızı Ayar etme beni Seni gidi zalim kızı Boşa terk etme beni ay ay ay Seni gidi hain kızı Ayar etme beni Seni gidi zalim kızı Boşa terk etme beni Seni gidi hain kızı Ayar etme beni *** Zalim kızı sen Terk etme beni Boşa bırakıpta Ayar etme beni Zalim kızı sen Terk etme beni Boşa bırakıpta Ayar etme beni Zalim kız sen Terk etme beni Boşa bırakıpta Ayar etme beni Çıldırmamak elde değil İsyan bu haykırış değil Seni gidi zalim kızı Boşa terk etme beni Seni gidi hain kızı Ayar etme beni Seni gidi zalim kızı Boşa terk etme beni ay ay ay Seni gidi hain kızı Ayar etme beni Seni gidi zalim kızı Boşa terk etme beni Seni gidi hain kızı Ayar etme beni Seni gidi zalim kızı Boşa terk etme beni ay ay ay Seni gidi hain kızı Ayar etme beni hoba

Ağlıyormuşsun Aşk bazen neler kaybeder Neler kaybeder Aşk bazen neler kazandırır Neler kazandırır Ben hala başka birinde Başka birinde Suçlusu sensin ben değilim Ben değilim Eğme boynunu bükme Görsünler işte o üzen desinler Ağlıyormuşsun ardımdan Seviyormuşsun öyle duydum Hala inanmadım ben sana Gel inandır beni Ağlıyormuşsun ardımdan Seviyormuşsun öyle duydum Hala inanmadım ben sana Gel inandır beni *** Aşk bazen neler kaybeder Neler kaybeder Aşk bazen neler kazandırır Neler kazandırır Ben hala başka birinde Başka birinde Suçlusu sensin ben değilim Ben değilim Eğme boynunu bükme haha Görsünler işte o üzen desinler Ağlıyormuşsun ardımdan Seviyormuşsun öyle duydum Hala inanmadım ben sana Gel inandır beni Ağlıyormuşsun ardımdan Seviyormuşsun öyle duydum Hala inanmadım ki ben sana Gel inandır beni Ağlıyormuşsun ardımdan Seviyormuşsun öyle duydum Hala inanmadım ben sana Gel inandır beni Ağlıyormuşsun ardımdan Seviyormuşsun öyle duydum Hala inanmadım ben sana

Sürgün Ben burada sürgün Sen orda ne haldesin Başka birini sevebilir misin? Merak ediyorum Yaralama yol ver bana Dayanamam sensizliğe inan Katlanamam Yaralama yol ver bana Dayanamam sensizliğe inan Katlanamam yaşayamam Sürgün yüreğim sürgün Hapsolmaz bedenim sürgün Yüreğim neler yaşadın Bunu da aşarsın koca bir çınarsın Sürgün yüreğim sürgün Hapsolmaz bedenim sürgün Yüreğim neler yaşadın Bunu da aşarsın koca bir çınarsın *** Ben burada sürgün Sen orda ne haldesin Başka birini sevebilir misin? Merak ediyorum Yaralama yol ver bana Dayanamam sensizliğe inan Katlanamam Yaralama yol ver bana Dayanamam sensizliğe inan Katlanamam yaşayamam Sürgün yüreğim sürgün Hapsolmaz bedenim sürgün Yüreğim neler yaşadın Bunu da aşarsın koca bir çınarsın Sürgün yüreğim sürgün Hapsolmaz bedenim sürgün Yüreğim neler yaşadın Bunu da aşarsın koca bir çınarsın Sürgün yüreğim sürgün Hapsolmaz bedenim sürgün Yüreğim neler yaşadın Bunu da aşarsın koca bir çınarsın Sensiz yüreğim sürgün