Mecnun ( Erkan Kılıç Remix ) Şarkı Sözleri
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İlyas Yalçıntaş
Mecnun ( Erkan Kılıç Remix )
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Sevgilim senin için
Senin için varım bu dünyada
Ben Mecnun gibi sevdada
Gel öyle sev ki
Öyle seven olmasın dünyada
***
Sevgilim senin için
Senin için varım bu dünyada
Ben Mecnun gibi sevdada
Gel öyle sev ki
Öyle seven olmasın dünyada
***
Bir nefes gibi sanki teslimim
Girdin hayatıma sen
Rüzgâr esti mi saklı resmini
Koydum kalbime ben
***
Senle yaşadım sevginin özünü
Çekme gözümden n'olur yüzünü
Bu gönül üzülür, çekerim hüzünü
Ruhuma süzülüp gel
***
Sevgilim senin için
Senin için varım bu dünyada
Ben Mecnun gibi sevdada
Gel öyle sev ki
Öyle seven olmasın dünyada
***
Sevgilim senin için
Senin için varım bu dünyada
Ben Mecnun gibi sevdada
Gel öyle sev ki
Öyle seven olmasın dünyada
***
Bir nefes gibi sanki teslimim
Girdin hayatıma sen
Rüzgâr esti mi saklı resmini
Koydum kalbime ben
***
Senle yaşadım sevginin özünü
Çekme gözümden n'olur yüzünü
Bu gönül üzülür, çekerim hüzünü
Ruhuma süzülüp gel
***
Sevgilim senin için
Senin için varım bu dünyada
Ben Mecnun gibi sevdada
Gel öyle sev ki
Öyle seven olmasın dünyada
***
Sevgilim senin için
Senin için varım bu dünyada
Ben Mecnun gibi sevdada
Gel öyle sev ki
Öyle seven olmasın dünyada