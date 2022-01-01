İlyas Yalçıntaş

Olmazsa Olmazımsın Feat. Büşra Periz "Cennettir" dediler, güneşin doğduğunu Cennet bildim seninle, kavuştuğumuzu "Yaşlanmaktır" dediler, dünyanın tadı Yaşlanıyorum seninle aşk gerçek adı *** Çoktan sen yarim, olmazsa olmazımsın Sen iki meleğimin kanatlarısın Hem kâbus nedenim, hem rüyalarımsın Geçmiş yollar gelecek yıllarımın anlamısın *** Derya deniz misali yüreğinde (yüreğinde) İsterim bir damlanın izi kalmasın Gemiler batsa bile bize, dokunmasın Taşlar atılsa bile aşkım dalgalansın (dalgalansın) *** "Sevgini çiçekler gibi, büyüt" dediler Bazen bilmeden kurutsa da gülünü "Sen unut kendini, sen avut" dediler Araya hayat girmeden alır gönlünü *** Çoktan sen yarim, olmazsa olmazımsın Sen iki meleğimin kanatlarısın Hem kâbus nedenim, hem rüyalarımsın Geçmiş yollar gelecek yıllarımın anlamısın *** Derya deniz misali yüreğinde (yüreğinde) İsterim bir damlanın izi kalmasın Gemiler batsa bile bize, dokunmasın Taşlar atılsa bile aşkım dalgalansın (dalgalansın) *** Derya deniz misali yüreğinde İsterim bir damlanın izi kalmasın Gemiler batsa bile bize, dokunmasın Taşlar atılsa bile aşkım dalgalansın (dalgalansın)

Bu Nasıl Veda İnanmak, inanmak istiyorum sana Anlatsana her şeyi baştan Bir daha çok sevsen de gitmelisin Öyle mi, bence sen yalancının birisin Çok sevsen de gitmelisin Öyle mi, bence sen yalancının birisin *** Söylesene sevdam Bu nasıl, bu nasıl veda? Bu nasıl yalan? Sen kaçıncı yalancı ömrümden çalan? *** Söylesene sevdam Bu nasıl, bu nasıl veda? Bu nasıl yalan? Sen kaçıncı yalancı ömrümden çalan? *** İnanmak, inanmak istiyorum sana Anlatsana her şeyi baştan Bir daha çok sevsen de gitmelisin Öyle mi, bence sen yalancının birisin Çok sevsen de gitmelisin Öyle mi, bence sen yalancının birisin *** Söylesene sevdam Bu nasıl, bu nasıl veda? Bu nasıl yalan? Sen kaçıncı yalancı ömrümden çalan? *** Söylesene sevdam Bu nasıl, bu nasıl veda? Bu nasıl yalan? Sen kaçıncı yalancı ömrümden çalan? İnanmak, inanmak istiyordum sana

İncir Bu tuzlu meltem mi böyle, genzimi yakan Yoksa dokundu mu, sarf ettiğin o sözler Çökerken sahile, gece sinsi bir duman Birer birer, uçurumdan atlar hevesler *** Olacak şey miydi, şimdi senin yaptığın Onca işin gücün üzerine, birde bu Geçmiyor boğazımdan, inanır mısın? Sen yokken, ne ekmek nede bir yudum su *** İncirler olana kadar kalsaydın bari Onlarca sözden birini tutsaydın bari Beni böyle habersizce alıp giderken Bavuluna, kalbimi de atsaydın bari *** İncirler olana kadar kalsaydın bari Onlarca sözden birini tutsaydın bari Beni böyle habersizce alıp giderken Bavuluna, kalbimi de atsaydın bari *** Bu tuzlu meltem mi böyle, genzimi yakan Yoksa dokundu mu, sarf ettiğin o sözler Çökerken sahile, gece sinsi bir duman Birer birer, uçurumdan atlar hevesler *** Olacak şey miydi, şimdi senin yaptığın Onca işin gücün üzerine, birde bu Geçmiyor boğazımdan inanır mısın? Sen yokken, ne ekmek nede bir yudum su *** İncirler olana kadar kalsaydın bari Onlarca sözden birini tutsaydın bari Beni böyle habersizce alıp giderken Bavuluna kalbimi de atsaydın bari *** İncirler olana kadar kalsaydın bari Onlarca sözden birini tutsaydın bari Beni böyle habersizce alıp giderken Bavuluna kalbimi de atsaydın bari