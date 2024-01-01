Olmazsa Olmazımsın Ft. Büsra Periz Şarkı Sözleri
İlyas Yalçıntaş Olmazsa Olmazımsın Ft. Büsra Periz şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen İlyas Yalçıntaş Olmazsa Olmazımsın Ft. Büsra Periz şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Olmazsa Olmazımsın Ft. Büsra Periz sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
İlyas Yalçıntaş
Olmazsa Olmazımsın Ft. Büsra Periz
Tüm Şarkıları
-
"Cennettir" dediler, güneşin doğduğunu
Cennet bildim seninle, kavuştuğumuzu
"Yaşlanmaktır" dediler, dünyanın tadı
Yaşlanıyorum seninle aşk gerçek adı
***
Çoktan sen yarim, olmazsa olmazımsın
Sen iki meleğimin kanatlarısın
Hem kâbus nedenim, hem rüyalarımsın
Geçmiş yollar gelecek yıllarımın anlamısın
***
Derya deniz misali yüreğinde (yüreğinde)
İsterim bir damlanın izi kalmasın
Gemiler batsa bile bize, dokunmasın
Taşlar atılsa bile aşkım dalgalansın (dalgalansın)
***
"Sevgini çiçekler gibi, büyüt" dediler
Bazen bilmeden kurutsa da gülünü
"Sen unut kendini, sen avut" dediler
Araya hayat girmeden alır gönlünü
***
Çoktan sen yarim, olmazsa olmazımsın
Sen iki meleğimin kanatlarısın
Hem kâbus nedenim, hem rüyalarımsın
Geçmiş yollar gelecek yıllarımın anlamısın
***
Derya deniz misali yüreğinde (yüreğinde)
İsterim bir damlanın izi kalmasın
Gemiler batsa bile bize, dokunmasın
Taşlar atılsa bile aşkım dalgalansın (dalgalansın)
***
Derya deniz misali yüreğinde
İsterim bir damlanın izi kalmasın
Gemiler batsa bile bize, dokunmasın
Taşlar atılsa bile aşkım dalgalansın (dalgalansın)