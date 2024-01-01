İlyas Yalçıntaş

"Cennettir" dediler, güneşin doğduğunu Cennet bildim seninle, kavuştuğumuzu "Yaşlanmaktır" dediler, dünyanın tadı Yaşlanıyorum seninle aşk gerçek adı *** Çoktan sen yarim, olmazsa olmazımsın Sen iki meleğimin kanatlarısın Hem kâbus nedenim, hem rüyalarımsın Geçmiş yollar gelecek yıllarımın anlamısın *** Derya deniz misali yüreğinde (yüreğinde) İsterim bir damlanın izi kalmasın Gemiler batsa bile bize, dokunmasın Taşlar atılsa bile aşkım dalgalansın (dalgalansın) *** "Sevgini çiçekler gibi, büyüt" dediler Bazen bilmeden kurutsa da gülünü "Sen unut kendini, sen avut" dediler Araya hayat girmeden alır gönlünü *** Çoktan sen yarim, olmazsa olmazımsın Sen iki meleğimin kanatlarısın Hem kâbus nedenim, hem rüyalarımsın Geçmiş yollar gelecek yıllarımın anlamısın *** Derya deniz misali yüreğinde (yüreğinde) İsterim bir damlanın izi kalmasın Gemiler batsa bile bize, dokunmasın Taşlar atılsa bile aşkım dalgalansın (dalgalansın) *** Derya deniz misali yüreğinde İsterim bir damlanın izi kalmasın Gemiler batsa bile bize, dokunmasın Taşlar atılsa bile aşkım dalgalansın (dalgalansın)