İlyas Yalçıntaş

Bulunmaz aşka çare hiç mi yok? Seninle biz neyiz bilen de yok Bu sevgiden bir yol bir iz de yok Nasıl olursa olsun ayrı yok *** Sensizlik çok oldu Sarhoş gönlüm yandı, kül oldu *** Olur olur bana gel yine Sakın sen kimseyi dinleme Yaralı kalbini gizleme Çağır gelsin sesime *** Bulamadım seni dün gece Sarıldım bir şişe geçmişe Yaralı kalbini gizleme Çağır gelsin sesime *** Bulunmaz aşka çare hiç mi yok? Seninle biz neyiz bilen de yok Bu sevgiden bi' yol bir iz de yok Nasıl olursa olsun ayrı yok *** Sensizlik çok oldu Sarhoş gönlüm yandı kül oldu *** Olur olur bana gel yine Sakın sen kimseyi dinleme Yaralı kalbini gizleme Çağır gelsin sesime *** Bulamadım seni dün gece Sarıldım bir şişe geçmişe Yaralı kalbini gizleme Çağır gelsin sesime *** Olur olur bana gel yine Sakın sen kimseyi dinleme Yaralı kalbini gizleme Çağır gelsin sesime *** Bulamadım seni dün gece Sarıldım bir şişe geçmişe Yaralı kalbini gizleme Çağır gelsin sesime