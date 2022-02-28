Olur Olur Şarkı Sözleri
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İlyas Yalçıntaş
Olur Olur
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Bulunmaz aşka çare hiç mi yok?
Seninle biz neyiz bilen de yok
Bu sevgiden bir yol bir iz de yok
Nasıl olursa olsun ayrı yok
***
Sensizlik çok oldu
Sarhoş gönlüm yandı, kül oldu
***
Olur olur bana gel yine
Sakın sen kimseyi dinleme
Yaralı kalbini gizleme
Çağır gelsin sesime
***
Bulamadım seni dün gece
Sarıldım bir şişe geçmişe
Yaralı kalbini gizleme
Çağır gelsin sesime
***
Bulunmaz aşka çare hiç mi yok?
Seninle biz neyiz bilen de yok
Bu sevgiden bi' yol bir iz de yok
Nasıl olursa olsun ayrı yok
***
Sensizlik çok oldu
Sarhoş gönlüm yandı kül oldu
***
Olur olur bana gel yine
Sakın sen kimseyi dinleme
Yaralı kalbini gizleme
Çağır gelsin sesime
***
Bulamadım seni dün gece
Sarıldım bir şişe geçmişe
Yaralı kalbini gizleme
Çağır gelsin sesime
***
Olur olur bana gel yine
Sakın sen kimseyi dinleme
Yaralı kalbini gizleme
Çağır gelsin sesime
***
Bulamadım seni dün gece
Sarıldım bir şişe geçmişe
Yaralı kalbini gizleme
Çağır gelsin sesime