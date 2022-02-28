Yağmur Feat. Aytaç Kart Şarkı Sözleri
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İlyas Yalçıntaş
Yağmur Feat. Aytaç Kart
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Sen yorgun düşmüş kara ayaz, aşka suskun
Yok başka bir yol kanatların, rengi solgun
Bilsen kendimden uzaktayım (uzaktayım)
Dönmem harbimden ıraktayım (ıraktayım)
***
Kalbimden at varmaz elim
Yaşlı gözüm, aşka küsüm
Derdinle çok yandı tenim
Yağmur senin, gül bahçenim
Sende benim
***
Sen yorgun düşmüş kara ayaz, aşka suskun
Yok başka bir yol kanatların, rengi solgun
Bilsen kendimden uzaktayım (uzaktayım)
Dönmem harbimden ıraktayım (ıraktayım)
***
Kalbimden at, varmaz elim
Yaşlı gözüm, aşka küsüm
Derdinle çok yandı tenim
Yağmur senin, gül bahçenim
Sende benim