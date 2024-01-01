İlyas Yalçıntaş

-
Gün gelir
Seni de bulur ayrılık, zor gelir
Ayrılmak sevdalığından
Ne oldu
Ne bitti anlamadan alır gider
Sevgini hiç sormadan
Kendi kendime
Ağladım gecelerce
Unutmadım
Gücendim o sözlere
Kendi kendime
Ağladım gecelerce
Unutmadım
Gücendim o sözlere
Ne senden bana hayır var ne de
Benden sana, haydi yoluna
Ne senden bana hayır var ne de
Benden sana, haydi yoluna
Geri dön
Hiç kimse sevemez seni benim gibi
Kuvvetli
Böyle deli, acımadan
Ne oldu
Ne bitti anlamadan alıp gittin
Sevgini hiç sormadan
Kendi kendime
Ağladım gecelerce
Unutmadım
Gücendim o sözlere
Gün gelir
Seni de bulur ayrılık, zor gelir
Ayrılmak sevdalığından
Ne oldu
Ne bitti anlamadan alır gider
Sevgini hiç sormadan
Kendi kendime
Ağladım gecelerce
Unutmadım
Gücendim o sözlere
Kendi kendime
Ağladım gecelerce
Unutmadım
Gücendim o sözlere
Ne senden bana hayır var ne de
Benden sana, haydi yoluna
Ne senden bana hayır var ne de
Benden sana, haydi yoluna
Geri dön
Hiç kimse sevemez seni benim gibi
Kuvvetli
Böyle deli, acımadan
Ne oldu
Ne bitti anlamadan alıp gittin
Sevgini hiç sormadan
Kendi kendime
Ağladım gecelerce
Unutmadım
Gücendim o sözlere
-
İnanmak, inanmak istiyorum sana
Anlatsana her şeyi baştan
Bir daha çok sevsen de gitmelisin
Öyle mi, bence sen yalancının birisin
Çok sevsen de gitmelisin
Öyle mi, bence sen yalancının birisin
***
Söylesene sevdam
Bu nasıl, bu nasıl veda?
Bu nasıl yalan?
Sen kaçıncı yalancı ömrümden çalan?
***
Söylesene sevdam
Bu nasıl, bu nasıl veda?
Bu nasıl yalan?
Sen kaçıncı yalancı ömrümden çalan?
***
İnanmak, inanmak istiyorum sana
Anlatsana her şeyi baştan
Bir daha çok sevsen de gitmelisin
Öyle mi, bence sen yalancının birisin
Çok sevsen de gitmelisin
Öyle mi, bence sen yalancının birisin
***
Söylesene sevdam
Bu nasıl, bu nasıl veda?
Bu nasıl yalan?
Sen kaçıncı yalancı ömrümden çalan?
***
Söylesene sevdam
Bu nasıl, bu nasıl veda?
Bu nasıl yalan?
Sen kaçıncı yalancı ömrümden çalan?
İnanmak, inanmak istiyordum sana
-
Bu tuzlu meltem mi böyle, genzimi yakan
Yoksa dokundu mu, sarf ettiğin o sözler
Çökerken sahile, gece sinsi bir duman
Birer birer, uçurumdan atlar hevesler
***
Olacak şey miydi, şimdi senin yaptığın
Onca işin gücün üzerine, birde bu
Geçmiyor boğazımdan, inanır mısın?
Sen yokken, ne ekmek nede bir yudum su
***
İncirler olana kadar kalsaydın bari
Onlarca sözden birini tutsaydın bari
Beni böyle habersizce alıp giderken
Bavuluna, kalbimi de atsaydın bari
***
İncirler olana kadar kalsaydın bari
Onlarca sözden birini tutsaydın bari
Beni böyle habersizce alıp giderken
Bavuluna, kalbimi de atsaydın bari
***
Bu tuzlu meltem mi böyle, genzimi yakan
Yoksa dokundu mu, sarf ettiğin o sözler
Çökerken sahile, gece sinsi bir duman
Birer birer, uçurumdan atlar hevesler
***
Olacak şey miydi, şimdi senin yaptığın
Onca işin gücün üzerine, birde bu
Geçmiyor boğazımdan inanır mısın?
Sen yokken, ne ekmek nede bir yudum su
***
İncirler olana kadar kalsaydın bari
Onlarca sözden birini tutsaydın bari
Beni böyle habersizce alıp giderken
Bavuluna kalbimi de atsaydın bari
***
İncirler olana kadar kalsaydın bari
Onlarca sözden birini tutsaydın bari
Beni böyle habersizce alıp giderken
Bavuluna kalbimi de atsaydın bari
-
Biri vardı çoktan
İzi kaldı kalpte
Camımın damlasında
Duruyormuş orda
Sanki bir düşmancasına
***
Sevemez misin
Aşkı bağlayamaz mı
Gönlümün bahçesine
Kanadım kırıldı bak
Yağmurum ol yağ yüzüme
***
Tükendim çok yaraları açan
Dağılmıyor içimdeki duman
Sen istersen yanalım o zaman
Gel artık yok yüreğe dokunan
***
Tükendim çok yaraları açan
Dağılmıyor içimdeki duman
Sen istersen yanalım o zaman
Gel artık yok yüreğe dokunan
***
Biri vardı çoktan
İzi kaldı kalpte
Camımın damlasında
Duruyormuş orda
Sanki bir düşmancasına
***
Sevemez misin
Aşkı bağlayamaz mı
Gönlümün bahçesine
Kanadım kırıldı bak
Yağmurum ol yağ yüzüme
***
Tükendim çok yaraları açan
Dağılmıyor içimdeki duman
Sen istersen yanalım o zaman
Gel artık yok yüreğe dokunan
***
Tükendim çok yaraları açan
Dağılmıyor içimdeki duman
Sen istersen yanalım o zaman
Gel artık yok yüreğe dokunan
-
"Cennettir" dediler, güneşin doğduğunu
Cennet bildim seninle, kavuştuğumuzu
"Yaşlanmaktır" dediler, dünyanın tadı
Yaşlanıyorum seninle aşk gerçek adı
***
Çoktan sen yarim, olmazsa olmazımsın
Sen iki meleğimin kanatlarısın
Hem kâbus nedenim, hem rüyalarımsın
Geçmiş yollar gelecek yıllarımın anlamısın
***
Derya deniz misali yüreğinde (yüreğinde)
İsterim bir damlanın izi kalmasın
Gemiler batsa bile bize, dokunmasın
Taşlar atılsa bile aşkım dalgalansın (dalgalansın)
***
"Sevgini çiçekler gibi, büyüt" dediler
Bazen bilmeden kurutsa da gülünü
"Sen unut kendini, sen avut" dediler
Araya hayat girmeden alır gönlünü
***
Çoktan sen yarim, olmazsa olmazımsın
Sen iki meleğimin kanatlarısın
Hem kâbus nedenim, hem rüyalarımsın
Geçmiş yollar gelecek yıllarımın anlamısın
***
Derya deniz misali yüreğinde (yüreğinde)
İsterim bir damlanın izi kalmasın
Gemiler batsa bile bize, dokunmasın
Taşlar atılsa bile aşkım dalgalansın (dalgalansın)
***
Derya deniz misali yüreğinde
İsterim bir damlanın izi kalmasın
Gemiler batsa bile bize, dokunmasın
Taşlar atılsa bile aşkım dalgalansın (dalgalansın)
-
Kelebek kadar ömrümüz var
Sevmek lazım, hemen başlayalım
Kaybedecek daha neyimiz var
Aşk için ne gerekiyorsa hepsi bende var
***
Nefes bile almadan
Nefes bile almadan
Nefes bile almadan seviyorum seni
***
Sarmaşıklar gibi sardın kalbimi
Değiştirdin kanımı koydun zehrini
Örümcek gibi ördün zihnimi
Düşündükce daha çok isterim seni
***
Nefes bile almadan
Nefes bile almadan
Nefes bile almadan seviyorum seni
***
Nefes bile almadan
Nefes bile almadan
Nefes bile almadan seviyorum seni
***
İçimde dolaşan alkol gibi
Sana gitgide sarhoş oluyorum
Ruhumu kaybetmiş gibi
Sadece senin için yaşıyorum
Nefes bile almadan
Nefes bile almadan
Nefes bile almadan seviyorum seni
***
Nefes bile almadan
Nefes bile almadan
Nefes bile almadan seviyorum seni
-
Geldi son demi bu
Ne zehirmiş aşk oyunu
Delilik bu sevda
Her anına yandım
***
Geldi son demi bu
Ne zehirmiş aşk oyunu
Delilik bu sevda
Her anına yandım
***
Ah o tenine
Neler neler yakılmış gizlice
Çoğalmış her adın bende
***
Aşk adam seçiyor ne zor geliyor
Kalıp yanına git alma beni
Zaten uzak vazgeçtim
Sen de unut
***
Aşk adam seçiyor ne zor geliyor
Kalıp yanına git alma beni
Zaten uzak vazgeçtim
Sen de unut
***
Geldi son demi bu
Ne zehirmiş aşk oyunu
Delilik bu sevda
Her anına yandım
***
Ah o tenine
Neler neler yakılmış gizlice
Çoğalmış her adın bende
Aşk adam seçiyor ne zor geliyor
Kalıp yanına git alma beni
Zaten uzak vazgeçtim
Sen de unut
***
Aşk adam seçiyor ne zor geliyor
Kalıp yanına git alma beni
Zaten uzak vazgeçtim
Sen de unut
Aşk adam seçiyor ne zor geliyor
Kalıp yanına git alma beni
Zaten uzak vazgeçtim
Sen de unut
-
Sar beni
Ben sana kendimi feda etmişim
Sev beni
Bu canı uğruna heba etmişim
Sevgilim, her şeyim
Gönlüme taht kuran dilberim
Sevdalar aşka doymak için
Vuslatlar sana kanmak için
Sevdalar aşka doymak için
Vuslatlar sana kanmak için
Denedim yetmiyor dertlerim bitmiyor
Bu sızı dinmiyor
Ne doyarım ne kanarım
Ben sana dilberim
Denedim yetmiyor dertlerim bitmiyor
Bu sızı dinmiyor
Ne doyarım ne kanarım
Ben sana dilberim
Vur beni
O gözler o kaşlar ne işe yarar
Yor beni
Feryatlar figanlar beni oyalar
Sevgilim, her şeyim
Gönlüme taht kuran dilberim
Sevdalar aşka doymak için
Vuslatlar sana kanmak için
Sevdalar aşka doymak için
Vuslatlar sana kanmak için
Denedim yetmiyor dertlerim bitmiyor
Bu sızı dinmiyor
Ne doyarım ne kanarım
Ben sana dilberim
Denedim yetmiyor dertlerim bitmiyor
Bu sızı dinmiyor
Ne doyarım ne kanarım
Ben sana dilberim
-
Nerde yitirdiğim o deli rüzgar
Hangi şehir ki bu, bu senden kalan
Bu ben ben miyim?
Ya bu sen misin terk edip giden
Düzen tutmamış
Yaralar sarmamış zaman
Sadece sen
***
Hani sevgin dokunur ruhuma
Yalan aşklar anlayamaz ama
Geceyi vurur yarınlar yine
Sen dönebilsen
***
Hani sevgin dokunur ruhuma
Yalan aşklar anlayamaz ama
Geceyi vurur yarınlar yine
Sen dönebilsen
***
Nerde yitirdiğim o deli rüzgar
Hangi şehir ki bu, bu senden kalan
Bu ben ben miyim?
Ya bu sen misin terk edip giden
Düzen tutmamış
Yaraları sarmamış zaman
Sadece sen
***
Hani sevgin dokunur ruhuma
Yalan aşklar anlayamaz ama
Geceyi vurur yarınlar yine
Sen dönebilsen
***
Hani sevgin dokunur ruhuma
Yalan aşklar anlayamaz ama
Geceyi vurur yarınlar yine
Sen dönebilsen
-
Bu aralar durgunum
Nedensiz yorgunum
Üzgünüm, adını unuttum
O yüzden bu kadar mutsuzum
Üzgünüm, adını unuttum
O yüzden bu kadar mutsuzum
Ben giderken sen üzülme
Hatalıydım ben sence
Ağlanacak şu haline
Yana yana gül bence
Ben giderken sen üzülme
Hatalıydım ben sence
Ağlanacak şu haline
Yana yana gül bence
Bu aralar durgunum
Nedensiz yorgunum
Üzgünüm, adını unuttum
O yüzden bu kadar mutsuzum
Üzgünüm, adını unuttum
O yüzden bu kadar mutsuzum
Ben giderken sen üzülme
Hatalıydım ben sence
Ağlanacak şu haline
Yana yana gül bence
Ben giderken sen üzülme
Hatalıydım ben sence
Ağlanacak şu haline
Yana yana gül bence
Ben giderken sen üzülme
Hatalıydım ben sence
Ağlanacak şu haline
Yana yana gül bence
-
Asla vazgeçme
Darılsan da gitme
Kalp bu adamı dağıtır
Darılsan da vazgeçme
***
Su ol, çiçek ol
Önce sarar sonra sol
Karış yağmura bir damla doy
İçime içime içime
***
Susuyorsam bir bildiğim var bildiğim
Her yağmur damlasında kederdeyim
Gittiğin yollar çok uzak değil ki bana
Sen orda ben burda kalbindeyim
***
Susuyorsam bir bildiğim var bildiğim
Her yağmur damlasında kederdeyim
Gittiğin yollar çok uzak değil ki bana
Sen orda ben burda kalbindeyim
***
Asla vazgeçme
Darılsan da gitme
***
Su ol, çiçek ol
Önce sarar sonra sol
Karış yağmura bir damla doy
İçime içime içime
***
Susuyorsam bir bildiğim var bildiğim
Her yağmur damlasında kederdeyim
Gittiğin yollar çok uzak değil ki bana
Sen orda ben burda kalbindeyim
***
Susuyorsam bir bildiğim var bildiğim
Her yağmur damlasında kederdeyim
Gittiğin yollar çok uzak değil ki bana
Sen orda ben burda kalbindeyim
-
Sana gitme demeyeceğim
Ama gitme Lavinia
Ama gitme Lavinia
***
Yalanlar istiyorsan yalanlar söyleyeyim
İncinirsin, yine de sen bilirsin
Yalanlar istiyorsan yalanlar söyleyeyim
İncinirsin, yine de sen bilirsin
***
Sana gitme demeyeceğim
Sana gitme demeyeceğim
Ama gitme Lavinia
***
Üşüyorsun ceketimi al
Günün en güzel saatleri bunlar
Lavinia yanımda kal, yanımda kal
***
Sana gitme demeyeceğim
Ama gitme Lavinia
Adını gizleyeceğim
Sen de bilme bilme Lavinia
***
Yalanlar istiyorsan yalanlar söyleyeyim
İncinirsin, yine de sen bilirsin
Yalanlar istiyorsan yalanlar söyleyeyim
İncinirsin, yine de sen bilirsin
***
Sana gitme demeyeceğim
Ama gitme Lavinia
-
Sana olan aşkım hep akan bir su
Sen de benim gibi misin söyle
Aklımda senden başka hiçbir şey yok
Bu günlerde
***
Sadece senin aşkın avutur beni
Unutturur bana bütün dertleri
Şefkatli kollarınla sar beni bu gece
İstediğim aslında çok değil
İstediğim aslında çok değil
***
Sadece senin olmak istedim dünyada
Sadece sana ait olmak
Aşk denen duyguyu yeniden keşfettim
Sadece senin olmak istedim
Sadece senin olmak istedim
***
Aklında olmak yetmez bu gece
Yanında olmak isterim
Rüyalarında olmak yetmez bu gece
Yatağında olmak isterim
Yatağında olmak isterim
***
Sadece senin olmak istedim dünyada
Sadece sana ait olmak
Aşk denen duyguyu yeniden keşfettim
Sadece senin olmak istedim
Sadece senin olmak istedim
-
Yaktığın sönmedi hala
Kimseyi sevemiyorum
Beni sana kattığın belli değil mi?
Sebebi bilemiyorum
Aklımda bir tek sen varsın
Ben senden istediğimi kimseye diyemiyorum
Yormadan sormadan seveceğim seni sadem
Gönlüme sarmadan ya buna var mı müsaaden?
Hiç durmadan yorulmadan
Seni bekleyeceğim zaten
Evime düşen bir kaç saç telin olmadan
Ya buna var mı müsaaden?
Yormadan sormadan seveceğim seni sadem
Gönlüme sarmadan ya buna var mı müsaaden?
Hiç durmadan yorulmadan
Seni bekleyeceğim zaten
Evime düşen bir kaç saç telin olmadan
Ya buna var mı müsaaden?
Yüzümde çizgilerin var
Saçımda bembeyaz tenin
Hala yapayalnız yattığım farkedilir mi?
Sebebi bilemiyorum
Aklımda bir tek sen varsın
Ben senden istediğimi kimseye diyemiyorum
Yormadan sormadan seveceğim seni sadem
Gönlüme sarmadan ya buna var mı müsaaden?
Hiç durmadan yorulmadan
Seni bekleyeceğim zaten
Evime düşen bir kaç saç telin olmadan
Ya buna var mı müsaaden?
Yormadan sormadan seveceğim seni sadem
Gönlüme sarmadan ya buna var mı müsaaden?
Hiç durmadan yorulmadan
Seni bekleyeceğim zaten
Evime düşen bir kaç saç telin olmadan
Ya buna var mı müsaaden?
Hiç durmadan yorulmadan
Seni bekleyeceğim zaten
Evime düşen bir kaç saç telin olmadan
Ya buna var mı müsaaden?
-
Hergün birşey daha akıp gider
Ömrümüzden, ömrümüzden
Neden niye diye hiç sorma?
Durgunluğum bu yüzden, bu yüzden
***
Sence yeteri kadar, acı çekmedik mi?
Sence dertlerimize, bin dert eklemedik mi?
Bence bitsin artık, bu çekilen acılar
Yeter artık bitsin, dinsin bu sancılar
***
Kanadın mı kırık uçamadın mı bana?
Ansızın gelip konamadın mı yanıma?
Çaresiz mi kaldın sevgilim?
Bir fırsat bulup kaçamadın mı bana?
Elleri savıp kopamadın mı yanıma?
Çok yalnızım sevgilim, çok yalnızım sevgilim
***
Hergün birşey daha akıp gider
Ömrümüzden, ömrümüzden
Neden niye diye hiç sorma?
Durgunluğum bu yüzden, bu yüzden
***
Sence yeteri kadar, acı çekmedik mi?
Sence dertlerimize, bin dert eklemedik mi?
Bence bitsin artık, bu çekilen acılar
Yeter artık bitsin, dinsin bu sancılar
***
Kanadın mı kırık uçamadın mı bana?
Ansızın gelip konamadın mı yanıma?
Çaresiz mi kaldın sevgilim?
Bir fırsat bulup kaçamadın mı bana?
Elleri savıp kopamadın mı yanıma?
Çok yalnızım sevgilim
***
Kanadın mı kirik uçamadın mı bana?
Ansızın gelip konakonamadin mi yanima?
Çaresiz mi kaldın sevgilim?
Bir fırsat bulup kaçamadın mı bana?
Elleri savıp kopamadın mı yanıma?
Çok yalnızım sevgilim, çok yalnızım sevgilim