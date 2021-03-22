100 Yıllık markalardan kriz dersleri

Krizlere meydan okuyan markaların kurum kültürüne işleyen çok önemli bir değeri var: Tecrübe. Kimi Kurtuluş Savaşı döneminde değirmeninden, sabanından, atından olmuş kimi Marshall yardımları döneminde ekmek teknesi dükkanından… Şimdi dünyanın bile daha önce görmediği büyüklükte yeni bir krizle mücadele ediyorlar. Şimdi 2021i geçirmek için planlar yapıyorlar. Bu asırlık markalara yaşadıkları ve yaşamaya da devam ettikleri krizlere karşı nasıl ayakta kaldıklarını ve bu tecrübelerin kendilerine nasıl bir kazanım sağladığını sorduk.