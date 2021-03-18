5 büyük kripto para

Bitcoin, açık bir koddur. Kullanıcılarına güvenli, şeffaf, hızlı ve düşük maliyetli bir transfer işlem olanağı sağlar. Ethereum, merkezi olmayan bir uygulama mağazası ve merkezi olmayan internet olarak hizmet veren bir yazılım platformudur. Tether, bitcoin gibi dijital bilgilerin kopyalanmak yerine dağıtılmasına izin veren blok zincir teknolojisini kullanır. Ripple XRP, 2012de Jed McCaleb ve Chris Larsen tarafından piyasaya sürülen bir teknolojidir. Litecoin, temelde açık kaynak kodlu, eşler arası ve merkezi olmayan bir para birimidir.