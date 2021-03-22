Büyüme umudu

Salgın başladığından beri ilk kez, şimdi daha parlak bir gelecek için umut var. Aşılar ve tedavideki ilerleme, beklentileri artırdı ve belirsizlik azaldı. Covid-19un salgın ilan edilmesinden bu yana, toplam 12 trilyon dolarlık finansal destek ekonominin istikrar kazanmasına yardımcı oldu. Benzeri görülmemiş bu hükümet ve merkez bankası önlemleri sayesinde, küresel aktivite birçok sektörde hızla toparlandı. Peki 2020 nasıl bir ekonomi devrediyor ve 2021de nasıl bir yol haritası izleyeceğiz. 15 başlıkta toplamaya çalıştık…