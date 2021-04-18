Değişimi yakalamak

Bankacılık sektörü kökten bir değişim yaşıyor... Sık sık duyduğumuz bu cümle, Covid 19un devreye girmesiyle birlikte, artık bütün süreçlerine hızla şahit olduğumuz bir gerçeği ifade ediyor. Türkiyede internet bankacılığı, 1997lerde başlamış wap teknolojisine geçiş ise, 2000leri bulmuştu. Mobil bankacılık ise 2007de aktif olarak kullanılmaya başlamıştı... 10 yıl süren bu gelişim evresi bugünler için çok uzun geliyor. Üstelik bankacılığın değişimi, sadece kullanıcılara sunulan teknolojiyi değil, bankaların işleyişini hatta daha da önemlisi bankacıların da değişimini kapsıyor...