Dijital ölümsüzlüğün peşinde

İnsanlar en eski çağlardan beri ölümsüzlüğü yakalamak için çaba sarf ediyor. Henüz bu tam anlamıyla gerçekleşmiş olmasa da bilim ve teknolojinin yardımıyla sanal ölümsüzlüğe açılan kapı günümüzde aralanmış durumda. Amerikalı yazar, bilim insanı ve Googleın baş fütüristi Ray Kurzweil yakın gelecekte beynimizin bir bulut sistemine bağlanacağını ve nano teknoloji sayesinde tıbbi cihazların bağışıklık sistemimizin yerini alarak kanser, dolaşım sistemi hastalıkları gibi sağlık sorunlarının üstesinden geleceğini öngörüyor