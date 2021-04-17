Dünya'yı Big Tech mi yönetiyor?

ABDnin Joe Bidenın kazandığı son başkanlık seçimlerinden beri dünyanın sosyo ekonomik gelişimi üzerindeki Big Tech etkisi yeniden ve hiç olmadığı kadar hararetli bir şekilde tartışılıyor. Üstüne bir de 6 Ocak günü Amerika Birleşik Devletleri Kongre Binasına yapılan baskın gelince çağımızın gelişimine, kültürüne, ekonomisine ve yönetimine Big Tech şirketlerinin yön verdiği konuşulur oldu. Geçen ay Türkiye gündemine oturan, WhatsAppın gizlilik ilkelerinde yaptığı değişiklikle kişisel verileri Facebook ile paylaşabileceği bildirimi Türkiyede de ortalığı birbirine kattı. Peki ama nedir bu Big Tech ve neden bu kadar güçlü olduğu düşünülüyor?