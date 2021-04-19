Erkek giyimin kadın gücü

Türkiyede de bundan 15 yıl öncesine kadar erkek giyim markalarının sayısı bir elin parmağını geçmiyordu. Bugün erkek giyimin AVMler içinde kendilerine özel katları var. Orka, Ramsey/Kip, Kiğılı, Avva, Sarar ve Hatemoğlu markalarının toplam mağaza sayısı binin üzerinde. Uludağ İhracatçı Birlikleri verilerine göre, 2020nin sekiz ayında erkek dış giyim ürünleri 1,9 milyar dolar ile en fazla ihracatı yapılan 2inci ürün grubu oldu. Erkek giyim ve erkek çocuk giyimi ihracatında dört yıldır artarak devam eden bir ivme dikkat çekiyor.