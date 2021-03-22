Hızlı çözüm dijital İK

Şu anda iş dünyası, Covid-19 nedeniyle ortaya çıkan yeni modelleri deniyor. 2020, stratejilerin belirlenmesi, yeni modellerin denenmesi ile geçti. 2021den başlayarak şirketler artık adaptasyon dönemine girecek. Uzmanlar Covid-19 nedeniyle yaşanan ilk şokta çalışanların ve şirketlerin zorunluluktan yeni çalışma modelini uyguladığına dikkat çekiyor. Aşının bulunması ve uygulanmaya başlanması nedeniyle bu zorunluluk belli miktarda ortadan kalkacak ancak şirketler hibrit çalışma modellerinin kalıcı olması için çalışmaya başladı bile.