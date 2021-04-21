Kuruyan ekonomiler

Mert Karslıoğlu 2017de Bahçeşehir Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümünde lisans eğitimini tamamladığında iş aramakla vakit kaybetmedi. Zira bugün 27 yaşında olan Karslıoğlu, 2016da sosyal etki Social Impact şirketi olan ecordingi kurmuş, iklim değişikliği ile mücadeye başlamıştı bile. Karslıoğlunun fikri tam bir sosyal etki örneği... ecoDrone adını verdiği droneların üzerinde geliştirdiği mekanizma ile insanların ulaşamayacağı bölgelere ağaç tohumu ekiyor. İklim değişikliğini önlemek için dünyanın 12 trilyon ağaca ihtiyacı var diyor Karslıoğlu ve ekliyor Geleneksel yöntemlerle bu sayıya ulaşmak imkansız. Bu nedenle teknolojiyi işin içine soktuk ve sistemimizi geliştirdik. Sosyal etki girişimi olmasının tek sebebi iklim değişikliğiyle mücadele etmek değil elbette...