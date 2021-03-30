Paranoyaklar neden daha uzun yaşarlar?

Dilimizde pelesenktir: paranoyaklar daha uzun yaşarlar! Birisi gereksiz bir güvenlik önlemi almaya çalışır; kınarsınız, boşa masraf edildiğini söylersiniz. Ama alacağınız cevap hazırdır: Ama abi, paranoyaklar daha uzun yaşarlar! Kışın, karda buzda arabayla yola çıkarken babalar araca ekstra battaniyeler, kazmalar kürekler tıkıştırırlar; Ayol bize yer kalmadı, iki adımlık yol için bunlara ne gerek var? diyen hanımın alacağı cevap bellidir: Tedbirden zarar gelmez karıcığım; hem paranoyaklar daha uzun yaşarlar.