Sadeleşerek büyüyecek

Bugün Kibar Holdingin ihracatı o günlerle kıyaslanamayacak bir noktada. Holding, Güney Koreli ortağıyla birlikte sadece 10 yılda cirosunu dolar bazında iki kattan fazla artırdı. 2010da ciroları 3,2 milyar dolardı, 2019da ise Holdingin kombine cirosu 7 milyar dolara ulaştı. Bu cironun 2,5 milyar doları ihracattan geliyor. Bu toplam satışlarının yüzde 60ına denk düşüyor. Halen otomotiv ve metalin yanı sıra ambalaj, enerji, gıda, lojistik ve gayrimenkul gibi sektörlerde 20den fazla şirketle faaliyet gösteriyorlar…