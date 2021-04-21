Şantiyede topuk sesi

Ülkemizde kadınların iş gücüne katılımı henüz hedeflenen seviyede olmasa da şirketlerin toplumsal cinsiyet eşitliğine ilişkin duruşları ve bu yöndeki İK politikaları gelecek açısından umut verici. Türkiyenin önde gelen çok sayıda holdingi yürüttükleri çeşitli sosyal sorumluluk projeleri ile daha fazla kadının girişimci ekosistemine katılımını destekliyor. Tabii bu tür destekler de iş fikri olup da uygulamaya geçirmekte çekimser kalan kadınları yüreklendiriyor. Üstelik erkek egemen olarak bilinen bazı sektörlerde başarılı kadın girişimcilerimize rastlamak bu cesareti daha da artırıyor.