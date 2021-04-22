Sıfır tabanlı bütçe devrimi

Doğrusu daha önce böyle bir deneyimden hemen hemen hiç birimiz geçmedik. Hayat boyu edindiğimiz bilgi ve deneyimler stres testinden geçti. Doğanın olağanüstü sınaması karşısında akıl, bilim ve işbirliği dışında elimizde başka hiçbir şey olmadığını gördük... Bu sözler Türkiyenin en köklü sanayi grubunun lideri, pek çok krizden büyüyerek çıkmayı başarmış 70 yaşındaki duayen iş insanı Bülent Eczacıbaşına ait. Holdingin İstanbuldaki genel merkezinde Covid-19a karşı alınan sıkı önlemler eşliğinde konuşuyoruz Eczacıbaşı ile...