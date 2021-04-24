Sporda kortizol dengesi

Spor yapmanın faydaları konusunda her geçen gün yeni bir araştırma yayınlanıyor. Artık hepimiz biliyoruz ki, dinçleşmenin, gençleşmenin, mutlu olmanın kapısını açan altın anahtarlardan biri spor. Yayınlanan son araştırmalar, düzenli olarak günlük en az 30 dakikalık yürüyüşün, depresyon ilaçlarının yerini alabilecek kadar etkili olduğunu bilimsel olarak kanıtladı. Aslında bu araştırmalara ihtiyacımız yok. Zorlu bir crossfit seansını tamamladıktan sonra veya açık havada bir koşu bitiminde, hissettiğimiz mutluluk, bizim için bütün bu bilimsel çalışmalardan daha güzel bir kanıt. Peki hiç bunun tam tersini hissettiniz mi?