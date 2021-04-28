Startup’lara ‘nitelikli’ yatırım!

Keiretsu Forum, dört kıtada 53 şubesi ve 3 bin 500’ün üzerinde lisanslı melek yatırımcı üyesi ile dünyanın en büyük melek yatırımcı ağı. Duygu Eren, “Geçen yıl en fazla lisans veren kurum olduk. Özellikle beyaz yakalı, nitelikli yatırımcı olarak tabir edilen üst düzey yöneticiler lisans almaya başladı” diyor. Peki, en çok hangi sektörlerdeki girişimler yatırımcıları cezbediyor? Eren’in bu soruya yanıtı ise gayet net: “Eğitim teknolojileri, dijital ödeme sistemleri, sağlık teknolojileri, tarım teknolojileri gibi alanlara yatırımlar arttı.”