Umutlu yıllar

Biter mi, bitecek mi derken nihayet zor ve acı 2020yi geride bıraktık. Sanırım dünya nüfusunun böyle topyekun bir şekilde bitmesini istediği yıl, çok azdır. 2020, daha şimdiden tarih sayfalarında pandemi yılı olarak yerini aldı. 2021i nasıl anacağımızı ise elbette zaman gösterecek. Ancak kimilerinin şimdilik pandeminin ikinci yılı olarak adlandırdığı belirsizliklerle dolu 2021in en umutlu tanımı, hızlı ve zorunlu bir dönüşüm gerektiren adaptasyon olmalı. Evet, pandemi de javusu yaşamak istemiyorsak herkes her şeye adapte olmak zorunda. Öyle de yaptık aslında…