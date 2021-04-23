Uzay'dan kazanma zamanı

35 yıldır NASAda Ticari Alan Yönetici olarak görev yapan Dennis Stone, özel sektörün uzaya talebi arttıkça maliyetlerin ucuzlayacağını ve bu alandaki fırsatların çeşitleneceğini söylüyor. Ve ekliyor: Yakın gelecekte yerçekimsiz ortamda yapılan sporları izlememiz şaşırtıcı olmaz. Aynı zamanda Uzay Derneği Haftası Organizasyonu Başkanı olan Stone, insanlı uçuşların gerçekleştiği, uzay istasyonu ve yapay uyduların konumlandığı alçak dünya yörüngesinin Low Earth Orbit ticarileşmesi için projeler gerçekleştiriyor.