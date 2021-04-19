Yapay zeka, büyük veri ve sağlık

Covid-19 pandemisi nedeniyle zorlu bir dönemden geçiyoruz. Bununla birlikte virüsün yayılmasıyla ilgili endişeler, her gün yeni ve farklı şekillerde rutin çalışma yöntemlerimizi bozuyor. Bu küresel problemde, hiçbir endüstri sağlık sektöründen daha merkezde değil. Her endüstrinin karşılaştığı endişelere, örneğin, çalışanların sağlığı ve güvenliği, tedarik zincirinin bozulması ek olarak sağlık endüstrisi, hastalığın yayılmasını önlemeye ve etkilenenlere sağlık hizmeti vermeye çalışırken, benzersiz zorluklarla karşılaşıyor…